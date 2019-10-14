Необычные кадры в Шилуте: заблудившаяся овца, кролик у храма и застрявший на дереве кот

Овца щиплет травку у здания бывшего музея, овца на территории АЗС, овца разглядывает витрину в магазине - такими снимками в первые дни октября делились жители Шилуте в фейсбуке. Овца бродила по городу два дня - в пятницу и в субботу, пишет Šilutės naujienos.

В пятницу пожарные-спасатели в деревне Кажемекай снимали с дерева кота, который сидел там два дня и не мог спуститься сам.

Kažemėkų kaime kačiuką gelbėjusiems ugniagesiams teko lipti į medį Foto: Šilutės naujienos

Овцу в городе заметили 3 октября. Жители делились ее снимками в фейсбуке. Все были удивлены, почему до сих пор не объявился хозяин животного.

В полицию жители обратились 5 октября. Глава местного комиссариата Артурас Микалаускас сказал, что спасать овцу пришлось самим стражам порядка. Поскольку овца была с метками, хозяина найти было несложно.

Около лютеранской церкви журналист издания Šilutės naujienоs Эдвардас Лукошюс заметил кролика.