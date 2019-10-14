Необычные кадры в Шилуте: заблудившаяся овца, кролик у храма и застрявший на дереве кот
ru.DELFI.lt
14.октября 2019 12:39
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Po Šilutę klaidžiojusią avį ypač sudomino parduotuvės vitrina
Foto: Šilutės naujienos
Овца щиплет травку у здания бывшего музея, овца на территории АЗС, овца разглядывает витрину в магазине - такими снимками в первые дни октября делились жители Шилуте в фейсбуке. Овца бродила по городу два дня - в пятницу и в субботу, пишет Šilutės naujienos.
В пятницу пожарные-спасатели в деревне Кажемекай снимали с дерева кота, который сидел там два дня и не мог спуститься сам.
Kažemėkų kaime kačiuką gelbėjusiems ugniagesiams teko lipti į medį
Foto: Šilutės naujienos
Овцу в городе заметили 3 октября. Жители делились ее снимками в фейсбуке. Все были удивлены, почему до сих пор не объявился хозяин животного.
В полицию жители обратились 5 октября. Глава местного комиссариата Артурас Микалаускас сказал, что спасать овцу пришлось самим стражам порядка. Поскольку овца была с метками, хозяина найти было несложно.
Около лютеранской церкви журналист издания Šilutės naujienоs Эдвардас Лукошюс заметил кролика.
Po krūmu šalia bažnyčios įsitaisęs pilkasis kiškis nepanoro fotografuotis ir greit spruko iš savo guolio
Foto: Šilutės naujienos