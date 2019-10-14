В пятницу пожарные-спасатели в деревне Кажемекай снимали с дерева кота, который сидел там два дня и не мог спуститься сам.

Kažemėkų kaime kačiuką gelbėjusiems ugniagesiams teko lipti į medį
Foto: Šilutės naujienos

Овцу в городе заметили 3 октября. Жители делились ее снимками в фейсбуке. Все были удивлены, почему до сих пор не объявился хозяин животного.

В полицию жители обратились 5 октября. Глава местного комиссариата Артурас Микалаускас сказал, что спасать овцу пришлось самим стражам порядка. Поскольку овца была с метками, хозяина найти было несложно.

Около лютеранской церкви журналист издания Šilutės naujienоs Эдвардас Лукошюс заметил кролика.

Po krūmu šalia bažnyčios įsitaisęs pilkasis kiškis nepanoro fotografuotis ir greit spruko iš savo guolio
Foto: Šilutės naujienos