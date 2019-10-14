В Литву прибывают военные из США

В понедельник в Литву прибывают первые военные из дислоцируемого в Пабраде (Швенченский район, недалеко от Вильнюса) батальона США.

Около 200 военных из Техаса должны прибыть в Вильнюс в понедельник, сообщили BNS в Министерстве обороны.

Еще несколько десятков военных прибудут позднее в октябре.

Батальон почти из 500 американских военных прибывает с 29 танками Abrams и 21 боевой машиной пехоты Bradley.

Ранее Министерство обороны сообщало, что батальон американских военных пробудет в Литве до весны следующего года.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что прибытие сил США является особенно значимым фактором сдерживания и оценкой инвестиций в инфраструктуру Литвы.

В ответ на осуществленную Россией аннексию Крыма, с 2014 по 2017 годы в Литве дислоцировалось по роте военных США. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.