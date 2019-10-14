Западные страны удивлены успехом Литвы: как нам удалось улучшить свой результат

Во многих странах вводят систему депозита за тару. Внимание представителей стран, которые еще только думают о введении этого порядка, привлекает Литва. Всего за три года нашей стране удалось добиться отличного результата, опрос показал, что тару сдают 9 из 10 жителей.

В Европе система депозита действует в Литве, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Нидерландах и Швеции.

Показатели некоторых стран в вопросе возвращения тары поражают. Например, в Германии возвращают 98,4% (по данным за 2015 г.) пластиковых и жестяных бутылок, в Нидерландах – 95% (2016 г.).

Литве также есть чем похвастаться. В прошлом году в Литве вернули 92% всех участвующих в системе бутылок. Результат Литвы лучше, чем у Дании (90%) и Швеции (84,9%). Однако есть много разных причин, по которым результаты в той или иной стране лучше или хуже.

Помогло бы просвещение в вопросе сортировки отходов

В Латвии систему депозита еще только планируют ввести, в Эстонии она действует с 2005 г. По статистике за 2017 г. в Эстонии в автоматы по приему тары возвращают 82,7% тары (на 10% меньше, чем в Литве).

Представитель эстонского оператора Eesti Pandipakend Кертту-Лиина Урке сказала DELFI, что в последние годы показатель практически не меняется. По ее словам, больше всего людей мотивирует уплаченный залог.

"Конечно, просвещение также важно, но привычки людей меняются долго. Финансовое побуждение дает хорошие результаты и позволяет бороться с мусором в публичных местах", – сказала Урке.

На вопрос, почему сдают не всю тару, она предположила, что одной из проблем может быть расстояние до автоматов по приему тары.

"Иногда жителям, наверное, неудобно нести тару, особенно, если они идут пешком. Но мы можем предложить выход: просто приносить тару чаще, не ждать, когда ее накопится много", – сказала она.

Будут новшества на фестивалях и мероприятиях

По словам Урке, просвещение может улучшить результат сбора тары.

"Но мы все же должны понять, что всегда будут люди, которых это не волнует и которые будут выбрасывать бутылки вместе с другим мусором, – сказала она. – Но мы работаем со студентами и с детскими садами, просвещая молодое поколение".

По имеющимся в Эстонии данным, хуже всего обстоят дела с возвращением жестяных банок.

"Ответ – международная торговля и акциз на алкоголь. Соседи с севера на протяжении многих лет покупали алкоголь в Эстонии и увозили к себе. Поэтому жестяная тара не возвращалась в систему. Однако после того как власти значительно увеличили акциз на алкоголь, ситуация изменилась", – сказала Урке.

Что касается планов на будущее, она заметила, что планируют включить в систему депозита и тару из-под крепких алкогольных напитков.

"Но никакого насилия для участников в системе не будет. Производители могут сами решать, хотят ли они вернуть тару с помощью этой системы. Правда, для этого нужны перемены в законах, поскольку по действующему сейчас закону производители крепких напитков участвовать в системе не могут", – сказала собеседница.

Несмотря на это, в Эстонии грядут другие новшества – использование многоразовых стаканов и бокалов на фестивалях и мероприятиях.

"Новая услуга позволит уменьшить количество отходов, в этом случае будет использован принцип депозита. Участник мероприятия или фестиваля при покупке напитка будет оставлять залог за тару. Когда он вернет ее, ему вернут деньги. После этого стаканы будут мыть и использовать во время других мероприятий", – сказала Урке.

Финны возвращать тару учатся с детства

В Финляндии система депозита была введена 23 года назад. Там жители возвращают 92% тары. Этот показатель много лет остается стабильным.

Правда, страна постепенно включала в систему новые упаковки. Сначала депозит платили за жестяные банки (с 1996 г.), через 10 лет - на пластиковые бутылки, а с 2012 г. – на стеклянные.

Представитель финского оператора Palpa Паси Нурминен сказал, что высокий показатель возврата тары возможен по нескольким причинам.

"Первая – культура и дружелюбие к природе: финны за много лет привыкли сдавать тару. Мы учимся этому с детства. Второй гарант успеха – широкая и удобная сеть автоматов по приему тары. Третья причина – сам депозит, который мотивирует жителей", – сказал собеседник.

Нурминен считает, что результат можно улучшить, если больше говорить о пользе переработки вторсырья.

"Мы так и делаем. Однако добиться 100% возврата было бы нереальным, но иметь такую цель - хорошо", – сказал он. На вопрос, куда пропадает эта невозвращенная тара, он сказал, что она - мусор в общественных местах.

"Кроме того, некоторые напитки люди покупают в дороге и такую тару выбрасывают в урну вместе с другим мусором", – продолжил он.

Если в Эстонии хуже всего обстоят дела со сбором жестяной тары, то в Финляндии – со стеклянной. Нурминен предположил, что часть такой тары жители могут оставлять дома, чтобы использовать их в хозяйстве. Однако иногда такая тара просто бьется.

Размер залога уже не мотивирует

В Исландии система депозита действует давно, показатель сбора тары составляет около 85%. Однако оператор системы Endurvinnslan отмечает, что в последнее время показатели сбора тары ухудшаются.

"Основная причина – большой рост в туристическом секторе. Туристы зачастую не понимают, как действует система и бутылки не возвращают", – сказал Хелги Ларуссон.

По имеющимся данным, лучше всего в Исландии показатель сбора жестяной тары, хуже - пластика и стекла.

"Кроме того, поскольку экономика страны крепкая, размер депозита не мотивирует жителей возвращать тару", – прибавил он.

Литовцы были подготовлены

Представитель литовского оператора "Администратор системы депозита" (Užstato sistemos administratorius) Гинтарас Варнас сказал, что успех Литвы обусловлен подготовкой жителей.

"Опросы, которые провели перед введением системы, показали, что жители Литвы выступают за такую систему. Поэтому люди были к ней готовы, а это важный компонент истории успеха", – убежден Варнас.

Однако он признал, что если человек равнодушен к вопросу окружающей среды, то его не заставишь сдавать тару.

"Кроме того, плохая, неудобная, дающая сбои система быстро охлаждает пыл. Поэтому мы делали все, чтобы с первого дня система была как можно проще, удобнее и доступнее. Мы исследовали примеры других стран", – заметил Варнас, сказав, что показатели в Литве обошли даже самые оптимистические подсчеты.

"В первый год жители вернули 74% всех упаковок. Люди быстро увидели. что система меняет окружение. Уже во второй год показатель увеличился до 92%. И это был беспрецедентный результат", – сказал он.

Собеседник отметил, что сбор тары стабилизировался и два года подряд составляет 92%, но это не значит, что собирают то же количество тары.

"Специалисты отметили, что в Литве растет потребление напитков. Поэтому в 2017 г. 92% это было 538,5 млн. упаковок, а в 2018 г. – 581,6 млн., в этом показатель будет еще выше", – сказал он.