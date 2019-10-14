Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км. Первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 г., автомобиль должен работать на бензине, газе (природном или сжиженном), этаноле, электричестве (или комбинированный вариант). Количество CO2 на момент первой даты регистрации на электромобили не распространяется.

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В приказе министра сказано, что можно получить компенсацию, если человек на свое имя или в лизинг покупает менее загрязняющий окружающую среду автомобиль.

В документе сказано, что каждый человек может получить такую компенсацию только один раз, компенсация на один и тот же автомобиль (с тем же номером VIN) выплачивается тоже один раз. Компенсацию выплачивают не позже чем через 30 дней с момента принятия решения.

DELFI напоминает, что за дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, а бензиновый и газовый – 130 г. Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.