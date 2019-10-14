Пенсионерка: это решение - насмешка над вырастившими детей женщинами, которых бросили мужья

"Мне кажется, что насмешка - платить вдовью пенсию последней жене. Это насмешка над первой женой, как будто она ничего не стоит. Та другая не только развалила семью, но еще получает за это деньги", – возмущалась пенсионерка, утверждающая, что необходимо менять порядок начисления вдовьей пенсии.

"Я вижу большую дискриминацию женщин, – сказала пенсионерка (имя и фамилия редакции известны DELFI). – Если мужчина с образованием, красивый, находит женщину помоложе и уходит к ней, а первая остается, смотрит за детьми, ухаживает за ними. Бывает, хоронит родителей, детей - и остается одна. Вдовью пенсию получает последняя жена, а первая, которая воспитывала, растила детей - ничего не получает".

Пенсионерка считает, что эту ситуацию могла бы исправить помощь одиноким и бедным пенсионерам.

Соцмин утверждает, что уже начали осуществлять систему помощи одиноким пенсионерам.

Вдовья пенсия в Литве составляет чуть больше 24 евро. Фонд социального страхования ("Содра") указал, что каждый год ее индексируют в соответствии с установленным коэффициентом. Назначенные вдовьи пенсии в размере 50% и 20% от пенсий покойных супругов не будут индексироваться, пока они не сравняются с базовой вдовьей пенсией.

Вдовьи пенсии назначают без учета возраста покойного супруга. Супруги, у которых не было детей, получают право на вдовью пенсию, если они прожили вместе не меньше года до смерти второй половины.

Вдовью пенсию не платят или перестают платить, если пенсионер еще раз вступает в брак.

Пенсионерка считает, что главное тут - не деньги. "Мне не нужны эти 20 евро", – сказала она.

По словам пожилой женщины, за границей ситуация иная, а в Литве налицо дискриминация.

"Но ведь есть вообще одинокие люди, они говорят, что не выжили бы, если бы не дети, – рассказала собеседница. – А что делать бездетным?"

"Мы, женщины, должны бороться. Нельзя так. Это дискриминация, – сказала она о порядке, в соответствии с которым вдовью пенсию получает последняя жена. – Мне кажется, если муж бросил, так ей и полагается вдовья пенсия".

Сама женщина, поднявшая этот вопрос, находится в разводе, однако она говорит, что не просила, чтобы муж платил деньги на детей. "Некогда было", – сказала она.

Она повторила, что нечестно платить вдовью пенсию той жене, у которой например, даже не было детей от покойного супруга. "Она не только развалила семью, так еще и получает за это деньги", – возмущалась собеседница.

Однако, как выяснить, по чьей вине распался брак? Может, если брак расторгнут по требованию женщины, ей вдовья пенсия также не полагается? "Тут надо советоваться с юристами. Поскольку да, бывает, что женщина бросает мужчину, бывает все наоборот, но видите ли, у нас чаще мужчины оставляют жен. У нас мужчин меньше, они послушнее", – сказала пенсионерка.

"20 евро проблему не решают, но сам статус нечестный", – считает она.

По ее словам, надо обращать внимание и на одиноких людей, и на повышение пособий. "Вдвоем жить намного легче. Можно и за квартиру заплатить и прокормиться как-то. А подумайте как тяжело одному человеку, у которого нет детей", - сказала пенсионерка.

По ее мнению, помощь одиноким людям помогла бы решить вопрос неравенства, возникающий при распределении вдовьих пенсий.

Член фракции консерваторов Лауринас Кащюнас в апреле обратился в Соцмин и к министру социальной защиты и труда Линасу Кукурайтису с просьбой оценить, справедлива ли в социальном плане нынешняя система начисления вдовьих пенсий.

Он также считает, что вдовью пенсию должна получать та женщина, которая в браке родила детей.

"Мать детей не получает вдовью пенсию даже если не вступает в брак во второй раз, несмотря на то, что она посвятила свою жизнь воспитанию граждан нашей страны, поэтому не могла сочетать семью и карьеру, а сейчас она более уязвима в социальном плане. С учетом этого было бы целесообразным, платить вдовью пенсию тому супругу, который воспитывал детей и после развода повторно не вступал в брак", – сказал Кащюнас.

Депутат получил ответ Кукурайтиса, в котором было сказано, что с учетом существующих проблем до конца этого года должна была быть принята программа помощи одиноким людям, но эта процедура затянулась.

Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте сказала DELFI, что помощь одиноким людям - это не один документ, а комплекс мер в рамках разных законов, часть которых еще только планируется.

По ее словам, трудно сказать, когда программа будет подготовлена, но некоторые меры уже осуществляют.

"Основная цель - поддержка малоимущих людей, в их числе одиноких пенсионеров, которые получают пенсии меньше минимальных в силу разных причин. В данном случае неважно, в браке человек, разведен ли, вдовец ли он или у него никогда не было супруга, главное - какие у него доходы и имущество, – сказала Самошкайте. – По этой причине с 2019 г. стали применять надбавки для получателей маленьких пенсий. Скажем, пенсии для пенсионеров с необходимым стажем увеличили до 238 евро. В следующем году эти пенсии планируют поднять до уровня бедности".

Самошкайте прибавила, что все пенсии в этом году в ходе индексации увеличились на 8%.

По ее словам, все малоимущие люди пенсионного возраста могут обращаться за социальными пособиями и компенсацией на воду и отопление.