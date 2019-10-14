Самые крупные землевладельцы в Литве: тысячи гектаров в руках горстки людей

Крупнейшим землевладельцам в Литве принадлежат тысячи гектаров сельскохозяйственной земли. Больше всего земли у групп компаний как литовского, так и зарубежного капитала. Портал DELFI и журнал Reitingai представляют список самых крупных землевладельцев Литвы.

Самый крупный землевладелец - глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, которому через группу компаний Agrokoncernas и лично принадлежат 22 000-24 000 га земли (это по площади равняется Каунасу и Шяуляй вместе взятым).

числе других крупных землевладельцев -литовские компании Linas Agro Group, Auga Group, Litagra, Groward Group, связанная с Vičiūnų grupe, Lytagra, INVL Baltic Farmland.

В числе крупных землевладельцев есть и иностранные компании – Agroforst и Agra Corporation, а также датская Ingleby.

Центр регистра по просьбе журнала Reitingai и портала DELFI представил данные 30 компаний, которым принадлежит больше всего земли в Литве. Список был подготовлен по данным на начало 2019 года.

Однако данные ЦР не отражают реальную картину, в список попадают отдельные компании, которым принадлежит больше всего земли, поэтому там есть компании, входящие в состав одной группы.

Дополнительную информацию ЦР не представил, поэтому список крупнейших землевладельцев был составлен путем анализа данных из разных источников.

Главред журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас подтвердил, что в результате эта работа была сильно осложнена.

"Было тяжело потому, что ЦР как хочет, так и режет участки, распределяет их как хочет, но не старается показать, кто является самым крупным землевладельцем.

Это озадачивает, ведь ЦР - госкомпания, но она скрывает эти данные, и мы не можем получить реальную информацию, несмотря на то, что в Литве земля дорогая, и жителям важно знать, кому она принадлежит.

Если бы мы руководствовались данными ЦР, то информация была бы искажена, поэтому наша работа была значительно осложнена. Нам пришлось говорить со многими землевладельцами, посредниками, ассоциациями, пересматривать данные в виде финансовых отчетов, но и эту картину нельзя назвать окончательной", – сказал Сарафинас.

Правда, некоторые компании указали свои земельные владения в финансовом отчете, эти данные использовали при составлении списка. Некоторые компании по просьбе журнала сами предоставили эти данные.

В отдельных случаях, когда компании отказались предоставлять информацию журналистам и не указали количество земли в финансовом отчете, количество земли подсчитывали с помощью другой разработанной методики. В таком случае получили примерные данные.

Принималось во внимание только количество личной земли, арендуемая не учитывалась.

Несмотря на то, что в Литве, по закону, одному человеку не может принадлежать больше 500 га земли, тысячи га землевладельцы собрали разными способами – одни покупали ее лично вместе с членами семьи и через компании до вступления в силу ограничения, другие купили акции компаний, которым принадлежали по 500 га земли. Третьи накопили немало земли, поскольку закон не запрещает владеть большим количеством земли животноводческим компаниям.

Список 10-ти самых крупных землевладельцев:

1. Рамунас Карбаускис (через группу Agrokoncernas) 22000- 24000 га

2. Дарюс Зубас через Linas Agro Group 7400 га

3. Fixed Yield Invest Fund 6400 га

4. Agroforst GmbH (австрийский капитал) 5000 га

5. Кястутис Ющюс через Auga Group 4300 га

6. Висвальдас Матийошайтис и Людас Скерус через Groward Group 4200 га

7. Лайма и Александрас Стонкусы с сыновьями и компанией 3500 га

8. Agra Corporation (австрийская компания) 3200 га

9. Адомас и Даля Бальсисы через Lytagra 3120 га

10. INVL Baltic Farmland 3100 га