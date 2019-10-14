Электричество будет отключено с 9 до 11 ч. Без электричества останутся почти 3000 клиентов в Ниде, Прейле, Пярвалке и Гирининкии.
ESO просит клиентов заранее позаботиться об электроприборах и зарядить их батарейки.
|15:00
|Gyvai / Kodėl žemvaldžiai bijo tyrimų apie jų valdomą žemę ir ar kalbininkai leistų sūnų pavadinti Ygriku?
|+
В Неринге реконструируют находящуюся в Ниде подстанцию, поэтому на несколько часов будет отключена электроэнергия, сообщает компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).
Электричество будет отключено с 9 до 11 ч. Без электричества останутся почти 3000 клиентов в Ниде, Прейле, Пярвалке и Гирининкии.
ESO просит клиентов заранее позаботиться об электроприборах и зарядить их батарейки.