Неринга в понедельник два часа будет жить без электричества

В Неринге реконструируют находящуюся в Ниде подстанцию, поэтому на несколько часов будет отключена электроэнергия, сообщает компания Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Электричество будет отключено с 9 до 11 ч. Без электричества останутся почти 3000 клиентов в Ниде, Прейле, Пярвалке и Гирининкии.

ESO просит клиентов заранее позаботиться об электроприборах и зарядить их батарейки.