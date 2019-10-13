Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на замену", - вздыхает Мартинас Буткявичюс, известный фермер из Пренай с более чем 40-летним опытом. Тем не менее, неясно, будет ли, что передать детям.

Недавно с фермы Буткевичюса в Польшу было вывезено 100 коров. Времена меняются. Не будет ошибкой сказать, что гибель коров и ликвидация молочных ферм в малых и средних хозяйствах в Литве сегодня реальность, и ферма М. Буткявичюса - прекрасный тому пример.

Экономика и цены позволили расти

М. Буткявичюс работал зоотехником в сельском хозяйстве с 1972 года, и после восстановления независимости Литвы он начал заниматься сельским хозяйством вместе со своей женой. По его словам, в то время цены на продукцию, прибыль были привлекательными. Это правда, что впоследствии многие ушли, потому что не все понимали, что и зачем они делают. И чем дальше, тем сложнее кладывалась ситуация в молочном секторе.

"Мы начали с большим удовольствием, сначала это была семейная ферма, которая со временем росла. У нас было несколько коров. Рентабельность была довольно высокой, стадо расширялось, выращивали до 20 коров в год. У нас была небольшая мастерская, мы сами ее обрабатывали, сами перевозили молоко, незаконно продавали, потом платили штрафы. Так 5 - 6 лет с женой возили в бусике. Оплачиваешь штраф и едешь дальше.

Была радость, было все, но мы преодолели все невзгоды, добились хороших результатов, как экономических, так и моральных, со многими наградами. Это была примерная ферма, приезжали руководители республики, проводились семинары", - говорит М. Буткявичюс.

Во время легализации прямых продаж Буткявичюс увеличил стадо коров и начал работать с переработчиками. Он говорит, что в то время цены были хорошими. Удалось заработать, расшириться, инвестировать в технику.

"Мы росли, потому что экономика и цены позволили нам развивать наш бизнес. Я могу многое делать, потому что я специалист по животным, я мог их кормить и лечить. Жена занималась бухгалтерским учетом на фермах", - улыбается 68-летний М. Буткявичюс, который также является председателем Приенайского отделения Союза фермеров Литвы.

В период процветания, даже до вступления Литвы в Европейский Союз, в семье было около 400 рогатых, из них около 200 коров. Семья купила здания сельскохозяйственных предприятий, которые, конечно, нужно было привести в порядок и содержать.

"При поддержке ЕС мы были одними из первых фермерских хозяйств в стране, которые внедрили инновации. В то время это было шоу, одним из первых получившее европейские сертификаты на перевозку молока через ЕС, отвечающее всем требованиям", - вспоминает М. Буткявичюс.

Введение евро было ударом

Но сейчас ситуация в молочном секторе кардинально изменилась и не в лучшую сторону. М. Буткявичюс говорит, что это произошло из-за отсутствия четкой сельскохозяйственной стратегии.

"Около 7 лет назад произошло неоправданное падение закупочных цен на молоко. Мы сильно пострадали от введения евро. Цена покупки была около 20 центов. В то же время все наши аффилированные партнеры: корма, добавки, ветеринарные услуги - всего около 10 компаний, которые заработали с нас - начали повышать цены. Услуги и товары выросли в 2-5 раз, а закупочная цена на молоко осталась прежней - 22-24 цента", - говорит М. Буткявичюс о вещах, которые разрушили экономику.

На это также повлияла дифференциация цен на сырье: одна цена для крупных хозяйств и другая для более мелких. Этот закон, по словам М. Буткявичюса, нарушил единство фермеров и начались пререкания. В то же время властям стало легче манипулировать разделенными фермерами. Буткявичюс считает, что единственный путь для молочных производителей - это сотрудничество.

"Перерабатывающие заводы на молочной основе - это кучка кирпичей. У нас есть нефтяная вена, но мы не можем справиться с этим. Эта сельскохозяйственная модель не подходит, ее необходимо изменить, и это политика. Сельский человек, обладающий волей и способностями, должен уметь работать и зарабатывать на жизнь. Все зарабатывают за границей, почему наши не зарабатывают?"

Martynas Butkevičius Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Молодые люди не хотят работать с животными

Сам молочник говорит, что постепенно уходит из сельского хозяйства. Еще до того, как коровы были проданы полякам, 120 телок были отправлены в Латвию. На ферме осталось около 150 телят, 60 - 80 готовы к разделке, ожидается стабилизация цен. Телки будут продаваться как полякам, так и местным жителям.

"Мы медленно ликвидируем ферму. Молодые люди сказали, что не хотят работать с животными. Я думаю, что поступают правильно, я не могу навязать им свою волю. Следующее поколение не хочет жить в каменном веке, ведь путешествуют по миру, видят, как живут другие. Молодые люди хотят жить сегодня и завтра, возможно, мы привыкли к тому, к чемупривыкли", - говорит М. Буткявичюс.

Восхищается традициями польской экономики

Фермер много путешествовал на протяжении всей своей жизни и видел жизнь фермеров по всему миру. М. Буткявичюс, имеющий большой опыт, говорит, что путешествовать далеко не нужно. Соседняя Польша, куда М. Буткявичюс недавно продал своих телок, может стать отличным примером для Литвы.

"В Польше фермер с 30-50 коровами и десятками гектаров имеет дороги, здания и жилье. Машина хорошая, дети ходят в школу, они вертятся нвдвоем на ферме, видно, что люди живут. Мы тоже не умираем от голода, но мы можем жить лучше при имеющихся возможностях.

Но, например, пришло время модернизировать ферму: я подсчитал, что нужно до 2 миллионов евро, но через 5-6 лет ничто не окупится. Какой дурак будет инвестировать в такой бизнес? Какой банк будет финансировать такой бизнес? Это самоубийство. А чтобы отремонтировать здания, техническим специалистам нужно делать это каждые 10 лет.

В Польше цена покупки молока, когда я продавал скот, составляла 45 евроцентов, может быть, сейчас кооперативы рушатся, но одинаково для всех. Мне кажется, ясно, что они ничего не говорят, но я слышал, что государство финансирует покупку коров и помогает развивать производство. Что мне также нравится в поляках, так это то, что в отличие от нас они не любят Брюссель, но уважают их национальные ценности ", - восхищается Буткявичюс соседями.

Фермер говорит, что когда-то ездили и предлагали молоко польским переработчикам. И они говорят, что у вас дешевое молоко, это может быть хорошим бизнесом, но мы должны поговорить с фермерами, потому что они могут блокировать. Страна большая, монополии нет.