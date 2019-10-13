Хорошая новость: после дождя ожидается тепло и солнце

Сегодня, когда один циклон удаляется, а другой приближается, погода в Литве ненадолго улучшится. В первой половине дня во многих районах ожидается солнце и тепло.

К полудню вероятность дождя будет довольно мала. Днем, начиная с побережья, новый циклон принесет облака, а к вечеру ожидается дождь. Ветер с юго-запада, южный, 5-10 м / с. Температура воздуха будет колебаться от 12-13 градусов в северных районах, и до 15-16 градусов или даже 17 градусов на южной периферии страны.

В Вильнюсе может идти дождь как утром, так и вечером, но в течение дня вероятность дождя невелика. Температура будет колебаться от 14 до 15 градусов по Цельсию.

В понедельник погоду определит циклон теплого сектора. Ночью дождь прогнозируется во многих районах, но более интенсивный на севере. Ветер будет дуть с юга с порывами до 15-18 м / с утром. Ночью температура опустится до 8-13 градусов.

В понедельник днем ожидается сильный западный ветер. Густые облака и небольшой дождь, скорее всего, пройдет в северных, северо-западных районах страны. Тем не менее воздух прогреется до 16-18 градусов. Для остальной части страны значительных дождей не ожидается, солнце будет проглядывать сквозь облака, и температура поднимется до 19-20 градусов по Цельсию.

Во вторник ветер стихнет, значительных дождей не ожидается. Температура воздуха понизится до 5-10 градусов по Цельсию ночью и от 12 до 17 градусов по Цельсию в течение дня.