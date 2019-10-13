Придумано новое наказание для тех, кто мусорит: денежных штрафов недостаточно

Член Сейма Миколас Маяускас предложил наказать граждан, загрязняющих окружающую среду. По его словам, финансовых штрафов недостаточно - необходимы и курсы по охране окружающей среды.

М. Маяускас зарегистрировал поправку к Кодексу об административных правонарушениях, предлагающую новое наказание для тех, кто мусорит.

Хотя штрафы за загрязнение окружающей среды немалые, консерватор говорит, что этого недостаточно.

"Большинство действующих санкций за загрязнение окружающей среды подразумевают штрафы в размере от нескольких десятков до тысяч евро. Статистика последних трех лет ясно показывает, что действующие санкции за загрязнение окружающей среды недостаточны", - пояснил политик.

Политик обращает внимание на статистику, которая показывает, что загрязнение окружающей среды только усиливается. В 2018 году число зарегистрированных преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды опасными и неопасными отходами, почти удвоилось - с 139 до 259.

"Проведенные социологические исследования показывают, что не только денежные штрафы, но и социальный фактор, прецедент и осведомленность формируют отношение граждан к окружающей среде и загрязнению. Очевидно, что одних финансовых санкций недостаточно для развития этих вещей", - говорится в пояснительной записке.

Предложение депутата довольно простое: указать в законе, что правонарушитель также будет проходить курсы по охране окружающей среды.

"Из-за решающего влияния осведомленности на поведение граждан в отношении загрязнения окружающей среды ожидается, что наложение санкций не только в виде штрафов, но и посредством сферы образования будет более эффективно способствовать борьбе с безответственным загрязнением окружающей среды", - написано в пояснительной записке к документу.

Тем не менее, решение о том, предоставлять ли такие курсы или нет, остается за судом.

"Важно подчеркнуть, что введение курсов в качестве административной санкции будет оставаться правом, а не обязанностью суда или соответствующего сотрудника и, в зависимости от обстоятельств, может применяться к различным преступлениям, связанным с загрязнением окружащей среды", - написал депутат в документе.