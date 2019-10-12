Преступники, которых защищает закон: даже статистика не дает точных данных

Клайпеда уже в течение некоторого времени не может справиться с бандой несовершеннолетних. Недавно в интернете появилось видео, на котором девушки избивали свою сверстницу. В Мажейкяй горожане не знают, что делать с местным хулиганом. И это лишь небольшая часть историй о подростках, которые совершают преступления.

В передаче DELFI 11 заместитель генкомиссара полиции Эдвардас Шилерис сказал, что статистика за последние 10 лет радует – несовершеннолетние совершают меньше преступлений. Однако радоваться особенно нечему.

Это подтверждают и заголовки в СМИ, которые пестрят информацией о преступлениях, совершенных подростками.

Кроме того, точных данных о статистике преступлений подростков нет, поскольку преступления детей младше 14 лет не учитываются, ведь до 14 лет ребенка нельзя привлечь к ответственности.

"Преступления совершают те подростки, у которых есть серьезные проблемы. Это серьезные психологические трудности, эмоциональные проблемы, – сказала психолог Аушра Курене. – В отдельных случаях ребенок может быть вовлечен в какую-то группировку, но признаки этого должны были быть видны и раньше".

По подсчетам полиции, в 2018 году дети совершили 1256 преступлений, в этом 860 (в 2008 г. - 4300). Шилерис сказал, что в основном это – кражи и насилие. В случае с детьми до 18 лет, за все преступления отвечают только подростки с 16 лет, с 14 лет - лишь за некоторые. Если преступление совершает лицо младше 14 лет, то ответственность ложится на родителей.

"Отвечают родители за неприсмотр, а администрация мэрии может обращаться в суд и требовать применения принудительных мер, от воспитательных работ до изоляции от общества", - сказал Шилерис.

Он сказал, что в год за убийство в Литве наказывают около 10 подростков. Однако Шилерис не мог сказать, сколько было самому молодому преступнику, поскольку ответственность полагается только с 14 лет.

За убийство лицу младше 14 лет могут назначит принудительное лечение, изоляцию, но это не было бы наказанием. "Человек уголовно не наказуем, значит нет состава преступления", – сказал Шилерис.

По словам Курене, часто 12 и 13-летние подростки даже не понимают, что такое смерть, боль и какие бывают последствия.

Шилерис напомнил, что если совершивший преступление подросток до 14 лет размещает видео с ним в сети, то его родителям грозит административная ответственность за неприсмотр за ребенком. А такие действия будут расцениваться не как преступление, а как буллинг.

Шилерис заметил, что детей часто ловят на кражах, но это не всегда связано с тем, что у них нет денег.

"Всякое бывает. Точно нельзя сказать, что это только дети из бедных и асоциальных семей. Да, их больше, но у нас есть и самые жестокие преступления, совершенные детьми из примерных, состоятельных семей, – сказал он. – Я бы связывал это не с уровнем жизни, а с неприсмотром и воспитанием".

Шилерис подчеркнул, что преступления подростков - это не причина, а последствия.

"У ребенка может изменится поведение, поэтому важно следить. Ребенок может стать более замкнутым, одиноким, может начать хуже учиться, могут поменяться все друзья, – сказала Курене о признаках, что что-то с ребенком не так. – Может появиться какая-то скрытность: ребенок закрывает дверь в комнату, все шкафчики стола".

Это должно вызвать у родителей опасения.

Правда, бывают дети, которые с детских лет ведут себя агрессивно. "Не надо ждать, что ребенок это перерастет, – сказала Курене. – Бывает, что обращаются уже с подростком, а проблемы уже укоренившиеся, мы спрашиваем, почему так поздно пришли, говорят, думали перерастет. Но дети это не перерастают". Таким детям, по словам психолога, нужна помощь.

"Поскольку кражи составляют большую часть преступлений, тут надо отметить, что их чаще совершают мальчики, а что касается буллинга и насилия, то тут я не могу сказать, что выделяется какой-то пол, – сказал Шилерис. – Насилие бывает у обоих полов в равной степени".

Психолог сказала, что если ребенку не хватает эмоциональной безопасности, то пол не важен – в равной степени и девочки и мальчики будут склонны к насилию.