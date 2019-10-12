По словам В. Камблявичюса, председатель будет избираться в декабре на учредительном съезде новой партии, однако члены ПС уже сейчас положительно оценивают кандидатуру А. Юозайтиса, который в этом году баллотировался в президенты.

"Тогда (в декабре) и посмотрим, как уважаемого А. Юозайтиса оценивают члены нашей партии. Мне кажется, я в этом не сомневаюсь, что такое расположение и уважение, которое имеет место сейчас, я уверен на 100%, что уважаемый А. Юозайтис будет лидером нашей вновь созданной партии", – сказал парламентарий журналистам в сейме.

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Он возглавляет парламентскую фракцию "Во благо Литвы", образовавшуюся после развала фракции ПС.

Кандидатура А. Юозайтиса на пост главы новой партии вызвала разногласия между Р. Жемайтайтисом и В. Камблявичюсом, который является первым заместителем председателя ПС.

После того, как в конце сентября члены ПС решили создать новую партию с лидером со стороны, В. Камблявичюс встретился с А. Юозайтисом и обсудил возможности возглавить новую политическую силу.

В. Камблявичюс сказал, что таким образом выполнял решение партии провести переговоры с вероятными кандидатами в председатели, однако Р. Жемайтайтис утверждает, что у политика не было таких полномочий.

В. Камблявичюс сказал, что лидерство А. Юозайтиса поддерживают другие представители ПС, входящие во фракцию "Во благо Литвы".

Сам А. Юозайтис утверждал, что программные положения ПС и его движения "Литва здесь" по сути совпадают.

Фракция ПС развалилась в начале сентября, на ее основе образовалась фракция "Во благо Литвы".

Председатель ПС Р. Жемайтайтис остался один и работает в составе Смешанной группы членов Сейма.

Партия ПС как юридическое лицо привлечена к суду в деле о коррупции и обвиняется в том, что получила в результате взяток и незаконных хищений имущества более 350 тыс. евро.

А. Юозайтис на президентских выборах набрал 4,69% голосов и занял пятое место.