Специалисты бьют в набат: жителям Литвы нужны не только большие пособия

Разные группы общества по-парному понимают идею президента Гитанаса Науседы о государстве благосостояния. Литовский Caritas считает, что надо понимать, что людям нужны не только большие доходы, сообщает Žinių radijas.

Председатель совета Литовского Caritas Арунас Кучикас сказал, что о государстве благосостояния нельзя говорить только с позиции нищеты, нужно думать и о другом.

"Caritas долгое время решал вопросы нищеты, кажется, что все эти вопросы есть на повестке, в публичном пространстве о них говорят, уже проводят серьезные дискуссии. Но ушли в одну сторону. Все связано с желанием быстро решить вопрос, но мы хотим сказать, что все не так просто, нужно оценить другие критерии благосостояния", – сказал Кучикас прибавив, что как семья, так и малый бизнес могут создавать рабочие места.

Директор Центра социальных исследований Литовского института исследования рынка труда Богуслав Гружевский подчеркнул, что не дополнительные деньги создают государство благосостояния.

"В первую очередь надо акцентировать моральный императив. Это не деньги, это не материальные ценности, это ценности. Сейчас об этом в контексте установок президента, правительства мы почти не слышим. Мы слышим практические моменты: взять, поделить, кому поделить, кому дать, сколько. Но это прошлое, коллеги", – сказал Гружевский.

"Это структура ценностей, которые надо реализовать", – сказал социолог.

"Мы должны сделать так, чтобы самые слабые получили полномочия", – заметил Гружевский.

Литовский Caritas хочет внести в дискуссию о благосостоянии важный элемент – роль семьи.

"Нам кажется, что до сих пор не найдено ничего лучше для поддержания отношений между поколениями, воспитания молодежи, проводов старшего поколения, чем семья, не найдено ничего лучше для решения этих вопросов, чем их решение через семью", – сказал Кучикас.

"Семья - этот маленький организм, который надо оберегать в государстве, его надо признавать и аккуратно решать вопросы, особенно при создании правил поведения для семьи", – сказал Кучикас.

Он сказал, что ответственные ведомствами должны включаться в этот процесс только тогда, когда видят, что проблемы не решаются.

"С семьей надо вести себя осторожно, надо признавать ее автономность", – сказал он.

"От общих правил не уйдешь", – сказал собеседник.

С ним согласился и Гружевский, заметив, что обычно малоимущие люди "скрываются за пособиями".

"Часто за этими выплатами исчезает даже человек", – сказал социолог. Он заметил, что помощь нужна больше не финансовая, а с помощью доступных услуг – например различных услуг для детей.