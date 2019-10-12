В Литву вернется тепло, воздух прогреется до 20 градусов

Сегодня погоду в Литве обусловит южная оконечность циклона. Над Литвой пройдет малоактивный атмосферный фронт, поэтому во многих районах время от времени будут идти дожди, в Жемайтии осадки могут быть сильными. Днем будет облачно. Немного больше прояснений ожидается после обеда на севере страны.

В первой половине дня будет дуть сильный ветер. Во многих районах порывы ветра составят 15–20 м/с, на взморье 23 м/с. После обеда ветер успокоится. Воздух на большей части территории страны прогреется до 12–14 градусов, а на юге до 15-16 градусов.

В Вильнюсе будет облачно, время от времени возможны дожди. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Температура около 13 градусов тепла.

В воскресенье ночью над Литвой все еще будет оставаться атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди, но они будут небольшими и неинтенсивными. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Ночью будет тепло, температура не опустится ниже 8–12 градусов.

В воскресенье днем погода улучшится. Из-за облаков будет чаще выглядывать солнце, небольшие дожди возможны только местами. Будет дуть сильный ветер. Днем воздух прогреется до 13–16 градусов, а на юге будет немного теплее.

В понедельник сильных осадков не ожидается, однако будет ветрено. Ночью будет 8–13 градусов, днем 14–19 и даже до 20 градусов.