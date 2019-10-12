В Вильнюсе дома стали дешевле чем квартиры

Рынок недвижимости в столице Литвы переживает невиданный расцвет – предлагают рекордное количество квартир на любой вкус. Растущая потребность в жилье и широкий выбор привели к росту цен. Однако параллельно с ростом цен на квартиры, цены на дома практически не изменились, а за последний год даже немного снизились. Однако эксперты говорят, что сравнивать цены на дома с ценами на квартиры сложно, потому что это разные сегменты.

Центр регистра сообщает, что средние цены на квартиры в Вильнюсе в сентябре 2019 г. составили 1570 евро за кв. м, а в сентябре 2018 г. они были 1455 евро за кв. м.

Средние цены на жилые дома в Вильнюсе в сентябре 2019 г. были 960 евро за кв. м, а в сентябре 2018 г. - 975 евро за кв. м.

Аналитик ЦР Паулюс Рудзкис сказал, что при подсчете средних цен не учитывают нетипичные сделки, например, если приобретают часть жилья или недостроенное жилье. Также не учитывают ненадежные сделки, например, если цена на землю была ниже рыночной.



За месяц в Вильнюсе продают около 1000 квартир и всего до 100 домов.

Аналитик Inreal Котрина Гришко обратила внимание на то, что рынок жилья формируется около центра, в пределах города, а дома строят дальше от центра, на окраине или в районе.

"Место - это показатель, который больше всего влияет на цену недвижимости. Цена на землю для многоквартирного дома, если брать стоимость сотки, в городе выше, чем на окраине или за пределами города. Также расходы на строительство многоквартирного дома выше - нужно больше техники, стройматериалов, рабочих рук", – сказала она.

Гришко заметила, что в 2018 году построено больше коттеджей. Их обычно строят недалеко от центра. Это жилье имеет все достоинства частного дома и при этом не удалено от центра. Именно поэтому наблюдается некоторый спад в продажах домов.

Она заметила, что на окраине Вильнюса еще есть много участков для строительства частных домов, а в городе свободных мест остается все меньше. Кроме того, растут расходы на строительство - как на материалы, так и на рабочую силу, поэтому цены на недвижимость будут умеренно расти.

Она заметила, что сравнивать квартиру и дом сложно, поскольку это жилье из разных сегментов.

Представитель Ober-Haus Аудрюс Шапока сказал, что дома и квартиры - совершенно разное жилье, и в Вильнюсе квартиры будут популярнее домов.

"В Каунасе до сих пор популярнее дома (...). Кроме прочего, в Каунасе хорошо развиты транспортные артерии, а в Вильнюсе они очень загружены, поэтому и жизнь в самом городе в столице - более рациональный выбор.