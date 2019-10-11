Таможня задержала контрабанду кокаина и гашиша, оба груза везли россияне

9 октября литовские таможенники задержали два крупных груза наркотиков.

В ночь на среду у Калварии был задержан гражданин России, который вез в тайнике около аккумулятора авто 3,6 кг кокаина. А утром в Медининкай попались еще двое россиян, которые везли в потолке машины и в бензобаке 38,4 кг гашиша. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет – 720 000 евро.

Кокаин нашли в Mercedes Benz S500 россиянина И.М. Подозреваемый задержан на три месяца. Начато расследование.

Гашиш в автомобиле Volkswagen Passat везли ехавшие в Беларусь граждане РФ М.П. и В.Н. М.П. был задержан на три, а В.Н. на два месяца. Начато расследование.

По мнению таможенных криминалистов, это была типичная "транзитная" контрабанда. Предполагают, что наркотики из Нидерландов или бельгии везли в Россию или Беларусь.