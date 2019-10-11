Стало известно больше деталей о женщине, которую насильно удерживали в паневежской квартире

История 24-летней женщина из Биржай не оставляет равнодушных. "Полиция на носилках несла в скорую, я думала, покойник, – рассказала LNK жительница многоквартирного дома, в котором нашли женщину. – Но тут смотрю, шевелится, увидела голову, женские волосы".

По словам родителей пропавшей, их дочь пропала, оставив им малолетнего ребенка. Двое суток о ней ничего не было известно.

Женщину искали родственники, члены семьи, но ее телефон не отвечал. Полиции удалось найти женщину в Паневежисе. В квартире многоквартирного дома ее нашли в ужасном состоянии - она была избита и находилась, вероятно, под воздействием каких-то наркотических или психотропных препаратов.

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"Женщина была в тяжелом состоянии, – сказал LNK представитель полиции Тадас Мартинайтис. – С ней невозможно было говорить, ее передали врачам. Врачи выяснят, что это было - алкоголь, наркотики или последствия травмы".

Мать пострадавшей сказала, что ей пока не удалось поговорить с дочерью и все выяснить. По словам женщины, в тот вечер ее дочь поехала на встречу с братом своего сожителя и его другом. Ее сожитель живет за границей, отношения между ними неважные, однако его брат не был каким-то незнакомым человеком, которого стоило опасаться.

По какой причине женщину увезли и заточили в квартире в Паневежисе – еще не известно.

По словам соседей мужчины, в квартире которого нашли женщину, их сосед был неприятным и опасным человеком. "Он каждое утро ставил здесь мешок с мусором, – показала на пол в подъезде женщина. – Я говорю ему, зачем вы занимаете место в коридоре, нельзя так делать. Он мне ничего не отвечал".

Соседка сказала, что мало что о нем знает.

"Он бил женщин, кого не встретит, всех бьет, – сказала другая соседка. – Такой сумасшедший дом".

Она сказала, что от этого страдала мать одной соседки. На вопрос журналистов LNK, неужели ее избили, женщина кивнула головой в знак согласия.

Подозреваемый поселился в квартире своих родителей несколько лет назад. Он не пил, занимался спортом.

"Откуда мне знать, работает он или нет, с сумками ходит все время, – сказала третья соседка. – Откуда мне знать, чем он занимается".

По словам полицейских, 36-летной подозреваемый ранее был судим за наркотики и подделку документов. Будут ли другие подозреваемые в этом деле, пока не сообщают.

9 октября, в 18.10 ч., в Паневежисе, на ул. Данутес, в квартире, принадлежащей мужчине (1983 г.р.) нашли пропавшую молодую женщину (1995 г.р.).

По предварительным данным, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения или под воздействием других психотропных веществ. Женщину против ее воли насильно держали в квартире. В больнице врачи установили у женщины субдуральное кровоизлияние, пострадавшая находится в реанимации.

Полиция информировала DELFI, что женщину с 8 октября искали как пропавшую без вести. 7 октября об исчезновении 24-летней дочери родители сообщили в полицию, информация появилась и в фейсбуке.

Мать пропавшей рассказала, что в 19.30 ч. в Биржайском районе пропала ее 24-летняя дочь. Она уехала из дома на Audi A4 серебристого цвета. Она поехала в магазин в дер. Вабалнинкас и пропала, телефон выключен.