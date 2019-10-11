В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро

В суд передано дело утенских торговцев, которые нелегально продали автомобили за 1,7 млн. евро, сообщает прокуратура.

"Подозревают, что утенцы, попавшие в поле зрения полиции, не декларировали сделки, полученные доходы и не заплатили в бюджет почти 72 000 евро налогов", – сказано в сообщении.

Данные о незаконной деятельности 5 торговцев автомобилями полиция получила в 2018 году.

В ходе расследования при сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией выяснили, что подозреваемые приобрели 493 автомобиля, общая их стоимость 1,7 млн. евро.

Прокуратура утверждает, что некоторые из торговцев официально свою деятельность не зарегистрировали.

"Торговцы, возможно, незаконно занимались коммерческой деятельностью, а те, кто работал по справке об индивидуальной деятельности – обманывали и халатно подходили к ведению бухгалтерии (не фиксировали все сделки)", – сообщает прокуратура.

В ходе расследования в дома подозреваемых и членов их семей провели обыски, были изъяты вещи и документы, связанные с расследованием.

Суд временно наложил арест на 27 легковых автомобилей, недвижимость подозреваемых и их близких, а также на более чем 30 000 евро наличными. Общая стоимость имущества, на которое наложены временные ограничения - 285 000 евро.

По требованию прокурора, выясняли законность приобретения имущества подозреваемыми и членами их семей.

Троим торговцам, у которых не было документов на коммерческую деятельность, предъявлены обвинения в незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой и профессиональной деятельности.

Один из вышеупомянутых лиц свою вину признал и заплатил государству 13 500 евро налогов, еще 10 000 евро он договорился перевести ГНИ частями по установленному графику.

Второй обвиняемый должен заплатить государству налоги в размере 4500 евро и штраф в размере 6000 евро.

Третий должен заплатить 34 000 евро налогов и штраф 9000 евро.

В ходе расследования опросили 450 свидетелей, в деле 83 тома.