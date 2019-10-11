В суд доставлен задержанный каунасский полицейский суд дал добро на арест

В пятницу утром в Вильнюсский суд был доставлен начальник третьего отдела управления по расследованию экономических преступлений Каунасской полиции Донатас Каралукас. Прокуратура просит суд взять его под арест. Суд разрешил взять Каралукаса, которого подозревают во взяточничестве, под арест на 15 суток.

Каралукас привозили в суд и накануне, однако по просьбе прокурора судья отстранился от этого дела, поскольку он является приятелем адвоката подозреваемого. Поэтому 11 октября прокуратура обратилась в суд повторно.

В суде перед заседанием Каралукас извинился перед близкими за то, что им приходится переживать за него. Свою вину он отрицает. По словам Каралукаса, в среду обыск не завершился, а Департамент полиции уже распространил информацию. Полицейский удивлен, что среди подозрений есть события 2016-2017 гг, а задержан он лишь сейчас.

Каралукас сказал, что чувствует себя хорошо и надеется, что суд не даст разрешения на его арест.

Каралукас и другие подозреваемые задержаны по резонансному делу о нелегальном алкогольном бизнесе и торговле краденными автомобильными деталями.

Подробности этой истории потрясли общество, выяснилось, что преступников, возможно, покрывал полицейский и один бывший глава Каунасской окружной полиции.