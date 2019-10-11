Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву

До запланированного запуска первого блока Белорусской атомной электростанции (Островецкой АЭС) осталось несколько месяцев. На Островецкой АЭС устроили экскурсию для журналистов из-за границы.

Если на границе нет очереди, то от Вильнюса до Островца можно на машине доехать за час. Рядом с городком, в котором 12 500 жителей, 8 лет строилась первая АЭС в Беларуси.

Правительство Литвы - самый ярый противник и критик этого стратегического объекта. МИД Литвы неоднократно отмечал, что площадка для Островецкой АЭС выбрана неподходящая, обращал внимание на то, что на АЭС не решают вопросы ядерной безопасности.

Однако сами белорусы никаких проблем не видят и рассказывают о превосходстве своей АЭС над Чернобыльской станцией и АЭС в Фукусиме.

Ранее сообщалось, что первый блок Островецкой АЭС запустят в этом году. Однако на пресс-конференции 9 октября гендиректор АЭС Михаил Филимонов сказал, что запуск отложили до 2020 года.

В пресс-туре приняли участие несколько десятков журналистов из разных стран мира: Узбекистана, Турции, Венгрии, Польши, Литвы и др. Однако на их вопросы в ходе 30-минутной пресс-конференции практически не ответили. Создалось впечатление, что руководство АЭС уходило от прямых ответов или просто тянуло время.

Например, на вопрос о стоимости строительства, директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович ответил, что эти данные не имеют значения.

"Даже если я назову число, это ничего не даст. Поэтому лучше не называть. Цена приемлема как для белорусской, так и для российской стороны", – сказал он.

На вопрос, можно ли вообще реализовать действующий в Литве закон, в соответствии с которым после запуска АЭС электроэнергия из Беларуси не должна попасть в Литву, Полюхович порекомендовал задать этот вопрос в Литве.

"Этот вопрос у себя задавайте. Хотите покупайте, не хотите– не покупайте. Это ваш вопрос. Поезжайте домой и поднимайте этот вопрос там", – сказал он. Он также не мог назвать, какой будет стоимость электроэнергии Островецкой АЭС.

Однако подготовленной заранее информацией белорусская сторона делилась охотно. Даже казалось, что этот текст они выучили наизусть.

Во время экскурсии журналистам показали, что АЭС безопасна, но в глаза бросались несколько, возможно, не столь существенных деталей. Например, в буклете на английском языке есть немало грамматических ошибок, а в здании, где находится реактор, на стене виден рисунок, напоминающий мужской половой орган (можно представить уровень культуры работников).

Экскурсия длилась с 10 до 16 ч., началась она в Островце, в информационном центре Белорусской АЭС. Пресс-секретарь центра Эдуард Свирид рассказал собравшимся о том, какие здания находятся на территории площадью 1 кв. км.

"Есть первый и второй энергоблоки, они состоят из зданий реакторов и турбинных залов", – сказал он. Свирид подчеркнул, что зданий реакторов не было ни в Чернобыле, ни на Фукусиме.

На территории, обнесенной четырьмя заборами, внимание привлекает две башни для охлаждения воды высотой 147 м (как пять 9-этажек).

"Они охлаждают воду, которая используется в турбинах, а не в реакторе. В них нет радиации и ядерного топлива. Только вода и пар. Рядом находится оборудование для распределения электроэнергии. Здесь электричество попадет в общую систему. Еще видны бассейны для охлаждения вспомогательного оборудования", – рассказал Сирвид.

На территории есть резервные дизельные электростанции. По словам представителя АЭС, они как раз и были причиной аварии на Фукусиме.

"Для обеспечения безопасной работы АЭС нужно электричество. Пока она работает хорошо, она производить электроэнергию как для потребителей, так и для своих нужд. Если останавливается энергоблок, как это было на Фукусиме, должен как можно скорее включиться дизельный генератор и подавать электричество для систем. Должны работать насосы, чтобы было охлаждение. В случае Фукусимы произошло землетрясение, а генераторы хоть и включились, но их затопило цунами. Они были под землей, на глубине 10 м.

Фукусима - американский проект. В США цунами не бывает. Там бывают торнадо, ураганы, поэтому американские инженеры проектировали так, чтобы защитить генераторы от ветра. В США - это хорошо, а здесь оказалось плохо. В Беларуси цунами не бывает, это место находится на высоте 200 м над уровнем моря.

Наши дизельные генераторы находятся на высоте 14 м. Нужен один генератор, а у нас их больше: четыре для первого блока и четыре для второго. Все они дублируют друг друга. Если не включится первый, включится второй, потом третий, четвертый", – сказал Свирид.

На территории еще есть центральный пункт управления АЭС и центр обучения, в котором уже 4 года обучают персонал.

Свирид рассказал журналистам и о работе атомных реакторов. В экспозиции можно увидеть ядерное топливо – маленькие, всего 5 г таблетки диоксида урана.

"На один блок надо 18 млн. таких таблеток. Их помещают в источающие тепло трубки (...). Механизм управляется так, что трубки, находящиеся в вертикальном положении поднимаются кверху, когда хотят получить более активную реакцию. Если пропадет электричество, как это было на Фукусиме, трубки опустятся вниз и со временем реакция прекратится. На Фукусиме трубки опускались вниз, поэтому после того как пропало электричество, реакция продолжалась", – рассказал Сирвид.

По его словам, здания реактора белорусской АЭС защищены от внешнего воздействия толстым слоем арматуры и бетона. "На Фукусиме этого не было", – подчеркнул он.

Сирвид сказал, что заявления о том, что Островец находится в сейсмическо опасной местности - это легенда.

"Это утверждение основано на то, что когда-то здесь было зафиксировано землетрясение. Многие даже говорят, что оно было 5 или 6 баллов", – сказал он и показал копию, изданной в начале ХХ века газеты "Наша Нива".

"В этой газете было напечатано, что один местный житель рассказал, что 17 октября, в 5 ч. утра прогремел гром, а в его доме стали дребезжать стекла. Журналист решил, что это было землетрясение. Коллеги, это вся информация, которая есть о землетрясении в Островце. Больше ничего нет, ни в других изданиях, ни свидетельств других людей, а главное – не осталось никаких свидетельств землетрясения.

Как видите, фейковые новости были и тогда. Раньше это считалось местной экзотикой – легенда о землетрясении. Когда стали строить АЭС, ее стали использовать наши оппоненты", – сказал Свирид.

В информационном центре Белорусской АЭС сказано, что реакторы АЭС защищены от внешнего воздействия: от падения самолета, ураганов, ударов, землетрясений и наводнений.

Из информационного центра журналистов на двух автобусах отвезли на военную базу рядом с Островецкой АЭС. Там военные показали технику для защиты АЭС.

После журналистов привезли на АЭС, где без разрешения фотографировать было запрещено. Белорусы особенно оберегали забор, не разрешили пользоваться смартфонами.

Журналистам продемонстрировали местную пожарную часть, глава которой рассказал о технике, которой они располагают, а его подчиненные показали, как они помогают зажатым людям, как тушат опасные химические вещества.

После этого журналистов привезли к "нулевому километру" - месту, откуда электричество, произведенное на АЭС, будет попадать в сеть. "Оборудование очень надежное, оно уже работает", – рассказал один из работников компании.

Журналистам показали турбинный зал первого реактора. Им сообщили, что все работы здесь завершены, а в общей сложности в строительстве были заняты 4900 человек.

Экскурсия завершилась у бассейнов с водой из Вилии (Нерис). "Радиации здесь не должно быть", – рассказал один из работников АЭС.

Во время получасовой пресс-конференции Полюхович сказал, что сроки строительства АЭС соблюдены.

"Впереди – подключение, оно произойдет в ближайшее время – в январе. Конкретная дата будет зависеть от операций, связанных с запуском, потом – подключение к сети. Процесс займет около года. Загрузка топлива – еще через год", – сказал он.

По его словам, АЭС строили для удовлетворения потребностей Беларуси, а экспорт – второстепенный вопрос.

"Основная цель - надежные поставки электроэнергии в Беларуси. Раньше мы даже не думали о том, что электричество может использоваться за пределами Беларуси. Вопрос экспорта второстепенный", – сказал он.

"Цена электроэнергии будет зависеть от размера инвестиций, их окончательная стоимость пока неизвестна", – прибавил он.

Главный инженер АЭС Анатолий Бондарь сказал, что у них есть стратегия для отработанного топлива. "Тут мы будем сотрудничать с Россией, нашим генподрядчиком. Другие вопросы будут решаться позже", – сказал он.

Бондарь заметил, что у них есть план в связи с рекомендациями Евросоюза.

"В этом плане нет каких-то существенных усовершенствований. Нет недостатков в сфере безопасности, поэтому совершенствовать нечего", – сказал он.