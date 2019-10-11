В Вильнюсе водитель CityBee сбил внезапно выбежавшую на дорогу пожилую женщину

В четверг вечером в Вильнюсе автомобиль сбил пожилую женщину, которая неожиданно выбежала на дорогу в неположенном месте. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

Сообщение о несчастье поступило в 19.38 ч.

По предварительным данным, VW Golf каршеринговой компании CityBee, которым управлял молодой человек на проспекте Лайсвес, недалеко от кольца Геросёс Вильтес сбил выбежавшую на дорогу женщину.

Молодой человек сказал, что женщина неожиданно оказалась на проезжей части, он не успел даже отреагировать. Женщина упала.

Фотографу DELFI водитель VW Golf рассказал, что пострадавшая лишилась сознания, он оказывал ей первую помощь до приезда врачей. Врачи скорой помощи увезли пострадавшую в больницу.

Женщина вышла на дорогу в неположенном месте. Ведется расследование.