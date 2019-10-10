Министр критикам налога на автомобили в Литве: если не введем, то платить придется всем

Предложенный Министерством охраны окружающей среды Литвы налог на загрязняющие окружающую среду автомобили вызвал шквал критики. Петицию против налога подписали почти 60 000 жителей.

В парламенте министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка подчеркнул, что если налог не примут, то его придется платить всем жителям страны.

"Если мы говорим, (…) что это коснется самых бедных, которые ездят на таких авто, то хочу повторить, если мы ничего не будем делать, платить придется всем. Независимо от того, беден ли человек, есть ли у него автомобиль вообще. Это социально ответственный принцип, платит тот, кто загрязняет, налог ориентирован на снижение количества загрязняющих окружающую среду автомобилей. За отказ от старых авто будут выплачивать компенсацию, появится возможность купить менее загрязняющий окружающую среду автомобиль", – сказал Мажейка.

Он заметил, что по-прежнему у людей будет выбор.

"Установленный минимум позволит выбрать менее загрязняющий окружающую среду автомобиль до 130 г/км, за такой налоги платить не надо. Остается возможность выбора, у всех. Мы считаем, что это социально ответственная позиция, такая необходимость сохраняется", – сказал Мажейка.

DELFI напоминает, что есть опасения что из-за налога жители будут ездить на старых автомобилях до последнего, чтобы не платить налог при перерегистрации.