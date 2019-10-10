Министр предлагает школам бороться с насилием и буллингом с помощью охранных компаний

Одно из средств борьбы с насилием и буллингом в школах - подписание соглашения с охранными компаниями. Такие дежурные, по мнению министра науки, образования и спорта Литвы Альгирдаса Монкявичюса, могли бы заниматься и воспитанием детей.

10 октября после заседания, посвященного проблеме буллинга и насилия в школах, министр сказал, что один из способов борьбы с насилием может стать уделение большего внимания физической, социальной и психологической безопасности детей.

"Община вместе с родителями договаривается об использовании тех средств, которые выделяются на дежурных. Может, лучше будут нанимать охранников, которые не просто будут охранять школу физически, но будут уметь общаться с детьми, будут следить за культурой поведения, присматривать за поведением детей", – сказал Монкявичюс.

По его словам, в некоторых школах такой порядок действует с 2001 года, но эта практика приживается с трудом.

Он призвал школы больше внимания уделять безопасности территорий, заборам.

Пресс-секретарь министра Кястутис Бутвидас сказал, что специалисты министерства подготовят подробные инструкции, которые помогут школам реагировать на насилие.

"С сегодняшнего дня начата разработка плана, его мы согласуем с разными ведомствами, потом обсудим публично и со школами, вышлем другим заинтересованным группам. Представители полиции сказали, что у них есть разработанный порядок, но все подчеркивают, что не хватает плана действий в пределах школы", – сказал Бутвидас.