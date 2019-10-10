К производству в Каунасском районе приступило новое предприятие Continental

В четверг в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) германский производитель автодеталей Continental начал производство на заводе электронных компонентов, который строился более года. Первую производственную линию включил президент Литвы Гитанас Науседа.

За пять лет Continental планирует инвестировать в предприятие в Каунасе 95 млн евро. Это крупнейшая инвестиция в производственный сектор в Литве за последние 20 лет.

Компания уже наняла 190 работников более чем из десяти стран. К 2021 году количество работников должно достигнуть тысячи.

В Каунасе Continental будет производить системы смарт-помощи водителю и безопасности пассажиров – элементы контроля дверок и сидений, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддерживания скорости и передние радары для функции автоматического торможения.

Строительство завода началось в июле 2018 года.

В данный момент в помещениях площадью 22 тыс. кв. метров находятся производственные, административные и складские помещения. В будущем на предприятии планируется использовать солнечную энергию, оно не будет использовать одноразовые пластиковые изделия.

К середине 2021 года компания также планирует построить в Литве завод пластмассового литья, на котором будут созданы еще 136 рабочих мест.

Выручка созданной в 1871 году Continental в 2017 году составила 44 млрд. евро. В 60 странах мира на ее предприятиях работает 243 тыс. человек