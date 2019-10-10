В Вильнюсе почтили память Бориса Немцова

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и парламентарий Эмануэлис Зингерис 9 октября возложили цветы в сквере им.Б.Немцова в Вильнюсе. Об этом Э.Зингерис сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

В день, когда российскому оппозиционному политику Борису Немцову могло бы исполниться 60 лет, литовские парламентарии почтили его память возложением цветов в названном в его честь сквере около посольства Российской Федерации в Вильнюсе.

На обрамляющей траурный венок ленте на двух языках - по-литовски и по-русски - было написано: "Твоя борьба за свободу осталась в людях - Имя твоё, Борис, не меркнет".

Активный российский оппозиционный политик Б. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже. Докладчиком по делу об убийстве Б.Немцова в ПАСЕ является литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Сквер, названный в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции, был открыт в Вильнюсе возле посольства России на улице Латвю в конце августа 2018 г. Таким образом литовская столица стала вторым городом, увековечившим имя Бориса Немцова - в конце февраля 2018 года именем Б. Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства. Вслед за Вашингтоном и Вильнюсом сквер имени Бориса Немцова открыли в Киеве.