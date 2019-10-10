Пропавшую в Паневежисе женщину мужчина насильно держал взаперти

Паневежская полиция нашла женщину, которую искали как пропавшую без вести. По предварительным данным, ее накачали наркотиками и держали взаперти.

9 октября, в 18.10 ч., в Паневежисе, на ул. Данутес, в квартире, принадлежащей мужчине (1983 г.р.) нашли пропавшую молодую женщину (1995 г.р.).

По предварительным данным, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения или под воздействием других психотропных веществ. Женщину против ее воли насильно держали в квартире.

В больнице врачи установили у женщины субдуральное кровоизлияние, пострадавшая находится в реанимации.

Полиция информировала DELFI, что женщину с 8 октября искали как пропавшую без вести.

Задержан трезвый подозреваемый. Начато расследование.