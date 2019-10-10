Жители Литвы стареют и умирают: вскоре потребуется 0,5 млн. иммигрантов

Литовское общество стареет, рождаемость падает, а если власти в ближайшее время ничего не предпримут, то в 2050 году в Литве будет не хватать около 0,5 млн. жителей – такое печальное будущее нашей стране прогнозируют эксперты. По их словам, сокращение численности населения может смягчить возвращение эмигрантов и иммиграция из третьих стран, однако за иммигрантов еще надо побороться, поскольку Литве до страны-мечты еще далеко, а в будущем за иммигрантов придется конкурировать с соседями.

О мрачных тенденциях в сфере демографии, эмиграции и иммигрантах из третьих стран в передаче на DELFI говорили доцент Кафедры географии Вильнюсского университета Роландас Тучаси экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

"Литва на самом деле стареет", – сказал Тучас о демографических тенденциях. По его словам, несмотря на старение общества, демографическая ситуация в нескольких аспектах улучшается.

"Во-первых, число жителей стабильно – по сравнению с начало года всего минус 400 человек. В прошлом году было -14 400. А в этом году впервые с момента объявления независимости должен быть прирост", – порадовался специалист, заметив, что этому способствует иммиграция.

"За первые 8 месяцев этого года в Литву больше людей приехало, чем уехало из нее", – сказал он и заметил, что показатель рождаемости в Литве очень низкий.

"Баланс рождаемости и смертности в Литве -7000. Средний возраст женщин, рожающих детей, ежегодно увеличивается на 2 месяца, и сейчас составляет 30 лет.

Это еще не такой плохой показатель, как в других странах Европы. Вторая причина низкой рождаемости – сокращается количество жителей репродуктивного возраста", – сказал он.

На просьбу прокомментировать ситуацию 2050–2060 гг, он сказал, что по прогнозу ООН - в Литве будет 2–2,1 млн. жителей, однако этот прогноз вряд ли оправдается.

"Литва - не изолированная страна и скорее всего нас будет больше, может, даже больше, чем сейчас, конечно, другой вопрос, какая часть жителей - будут граждане Литвы, но я думаю, миграция не обойдет нас стороной.

Согласно прогнозам, в 2050 г. в Африке количество жителей удвоится, но Африка не резиновая, люди уедут оттуда, а еще надо не забывать о глобальном потеплении.

Все говорит о том, что количество жителей не сократится, хотя сама рождаемость у нас снизится. Все места заполнят иммигранты", – сказал Тучас.

Он сказал, что для того, чтобы в 2050–2060 гг., Литва не стала старой и бедной, ей потребуется 0,5 млн. человек.

По словам Тучаса, в идеале пустоту могут заполнить сами литовцы, уехавшие из страны, затем уже - иммигранты.

Экономист Маурицас сказал, что вынужден согласится - Литву в будущем ждет демографическая бомба, в стране увеличится количество пожилых людей, а это нагрузка на систему социальной защиты и пенсионную систему.

"Если потоки иммигрантов не будут такими большими, на какие мы надеемся, а, я думаю, их еще надо подождать, надои поднять уровень экономики, то из-за небольшой иммиграции, старения общества мы столкнемся с ростом людей пенсионного возраста", – сказал он.

Маурицас отметил, что литовцы должны быть реалистами и должны понимать, что к нам не будут каждый гор приезжать по 50 000 иммигрантов. Чтобы привлечь их, нужно быть привлекательной страной, а эта привлекательность связана с размером зарплат.

"В Литве зарплаты все еще в 4 раза меньше, чем на Западе", – сказал он, заметив, что украинцы едут в Литву, потому что у них на родине очень сложная ситуация.

Однако он напомнил, что со следующего года дверь перед украинцами откроет Германия и Польша (в Польше прожившему 5 лет украинцу будут предоставлены все права, которыми располагают граждане).

Еще одни минусы нашей страны, по мнению экономиста - холодный климат и недостаточное владение английским.

"Если мы сумеем поднять экономику на такой уровень, чтобы привлечь иммигрантов, то сможем выбраться из сложной демографической ситуации.

Если ты привлекаешь иммигрантов, должен давать им такие же права, как местным, только тогда иммиграция будет эффективной. Если человек не получает те же права, это создает социальное напряжение и не помогает в решении демографических проблем", – сказал экономист.

"Мы не должны быть большими оптимистами в вопросе привлечения иммигрантов из третьих стран, поскольку конкуренция в Европе большая. В Германии демографическая ситуация хуже, чем у нас, также и в Италии, а климат там лучше, инвестиций больше, эти страны привлекательнее для иммигрантов", – сказал Маурицас.

Он заметил, что сейчас украинцы и белорусы в некоторых секторах занимают рабочие места литовцев.

"Возможно, такая тенденция есть. Уровень безработицы в стране вырос до 6,4%. Тут есть разные тенденции – увеличилась безработица среди мужчин в городах, значит некоторые группы могут быть вытеснены с рынка труда", – считает экономист.