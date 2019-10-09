В аварии погибла мать бывшего главы МИД Литвы Ушацкаса

В Укмерге в дорожно-транспортном происшествии погибла мать литовского дипломата Вигаудаса Ушацкаса, сообщил в среду портал новостей tv3.lt.

Виновником аварии стал нетрезвый брат В. Ушацкаса, находившийся за рулем.

Эту информацию подтвердил tv3.t и сам В. Ушацкас.

Представители полиции сообщили BNS, что извещение об аварии было получено в 13 часов 50 минут.

По предварительным данным, мужчина 1956 года рождения на улице Дауканто не справился с управлением автомобиля Honda CRV и врезался в дерево.

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У водителя обнаружено 1,28 промилле алкоголя, он ранен и доставлен в больницу.

Пассажир автомобиля, женщина 1932 года рождения скончалась.

В. Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии ЕС в Афганистане и России.