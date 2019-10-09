ВМС Литвы будет выбирать судно из семи предложений

Предложения для покупки нового судна Военно-морскими силами (ВМС) Литвы выдвинули семь судостроительных компаний, сообщило в среду Министерство обороны Литвы.

Новое судно будет предназначено для ликвидации утечек загрязняющих веществ и операций спасения на Балтийском море, а также сможет выполнять аварийное тушение пожаров на судах, функцию буксира, оказывать поддержку аквалангистам.

"Только с приобретением нового судна поиска и спасения, а также ликвидации инцидентов с загрязнениями можно будет обеспечить надлежащую морскую безопасность и оперативное выполнение нужных функций", – цитируются в пресс-релизе слова вице-министра Гедримаса Еглинскаса.

Судно закупается путем публичного конкурса, предложения на нем уже представила литовские и зарубежные компании. Решение будет принято с учетом цены, скорости судна, сроков доставки, использования горючего и гарантийного периода.

По сообщению министерства, договор с судостроительной компанией планируется подписать в декабре этого года, а полностью оборудованное судно должно быть доставлено в 2022 году.

Предварительная стоимость проекта – около 39,6 млн евро. Планируется, что проект будет финансироваться за счет средств Евросоюза.

Закупаемое судно сменит используемое сейчас единственное судно для ликвидации загрязнений Sakiai, которое в 1986 году было переоборудовано из рыболовного траулера.

Используемое судно технологически устарело, не соответствует выдвигаемым требованиям.

Министерство отмечает, что в прошлом году было зафиксировано 60 случаев, в которых были спасены 38 человек, были получены шесть сообщений о загрязнении моря, координировались 12 операций поиска и спасения.