Глава МИД: Литва положительно относится к возможности продлить срок Brexit

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс утверждает, что Литва склонна согласиться с переносом сроков Brexit, если об этом попросит Соединенное Королевство.

"Если будет просьба, мы, несомненно, отнесемся к этому положительно", – сказал глава МИД в среду журналистам в Вильнюсе.

На совместной пресс-конференции со шведским министром иностранных дел Анн Линде он заявил, что Евросоюз уже несколько раз проявлял большую гибкость, предоставляя возможность отложить выход британцев из ЕС.

"Если будут видна определенная воля со стороны Соединенного Королевства к достижению соглашения... Все хотят соглашения", – сказала глава шведской дипломатии.

В данный момент предусматривается, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС 31 октября.

Борис Джонсон, приступивший несколько месяцев к обязанностям британского премьера, обещает в этот день вывести страну из ЕС независимо от того, будет ли достигнуто соглашение с блоком об условиях выхода или нет.

Переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье в среду заявил, что будет очень сложно, но возможно добиться соглашения до предстоящего на следующей неделе саммита ЕС.

Л. Линкявичюс утверждает, что ЕС не поступится от так называемой "перестраховочной меры" (backstop), которая требует временного сохранения всей Великобритании или хотя бы Северной Ирландии в таможенном союзе ЕС.

Этот вопрос на переговорах о Brexit вызывает наибольшие разногласия.

"Несомненно, мы демонстрируем солидарность с Ирландией. Мы понимаем, что backstop необходим, и не может быть заменен", – сказал Л. Линкявичюс.

"Остаются вопросы без ответов, никто не знает, что произойдет, включая, боюсь, и правительство Соединенного Королевства. Поэтому мы должны ждать, быть терпеливыми, конструктивными, и мы надеемся, что исход будет насколько это возможно позитивным", – сказал он.

Шведский министр также выразила надежду на то, что удастся достичь соглашения.

"Перспектива выхода без соглашения очень, очень плохая", – сказал А. Линде.

Лидеры стран ЕС встретится, чтобы обсудить Brexit, 17 – 18 октября.