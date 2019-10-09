В Клайпеду идет новое судно с СПГ для Imlitex

В Клайпедский порт прибывает новая партия сжиженного природного газа (СПГ), предназначенного компании Imlitex. Судно должно прибыть на терминал СПГ компании Klaipedos nafta в четверг.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Arctic Aurora прибывает из норвежского порта Мелкойя, где находится завод компании Equinor.

"Десятого октября планируется прибытие газовоза Arctic Aurora. По графику ожидается, что газовоз доставит около 138 тыс. кубометров СПГ", – сообщили BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.

Компания не раскрывает, кому предназначается газ, но ранее Imlitex подтверждала BNS, что в первой половине октября ждет почти тераватт-час газа от анонимного поставщика.

Компания Imlitex, входящая в группу Imlitex Holdings, поставила первый груз СПГ через клайпедский терминал в июне, это была партия почти 142 тыс. кубометров СПГ из Норвегии. В конце июля прибыл и небольшой груз российской компании "Новатэк" из Высоцка.

В новый газовый год на Клайпедском терминале – с октября по октябрь следующего года – планируется газифицировать около 10,9 тераватт-часов (около 11 крупных газовозов), свидетельствуют данные Klaipedos nafta.

Кроме Imlitex, терминалом пользуются Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema. До сих пор им один раз пользовался и эстонский энергоконцерн Eesti Energia.