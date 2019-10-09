Суд: LG Cargo должна прекратить конкурс на закупку вагонов стоимостью 30 млн евро

Дочернее предприятие грузоперевозок LG Cargo государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) должно прекратить конкурс на закупку грузовых вагонов стоимостью более 30 млн евро, постановил суд. Представитель компании говорит, что решение, по всей видимости, будет обжаловано.

Вильнюсский окружной суд (ВОС) 8 октября удовлетворил иск эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija – она просила суд признать незаконными действия предприятия LG Cargo, объявившего закрытый конкурс.

Суд отметил, что во время объявления конкурса LG Cargo была предприятием, предназначенным и специально для удовлетворения общественных интересов, поэтому должна была быть объявлена открытая закупка.

"Во-первых, деятельность LG Cargo способствовала деятельности и выполнению функций Lietuvos gelezinkeliai, предоставляя услуги Lietuvos gelezinkeliai, которая удовлетворяет общественные интересы", – говорится в определении суда.

При обжаловании конкурс на покупку вагонов Skinest Baltija опиралась в суде на заключение Службы конкурсных закупок (СКЗ) о том, что LG Cargo должна считаться покупающей организацией, а этот конкурс соответствует критериям международной закупки, поэтому такой конкурс и должен был быть объявлен.

Между тем предприятие LG Cargo в суде утверждало, что заключение СКЗ не является окончательным и неоспоримо не подтверждает статус компании как покупающей организации.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас говорит, что компания рассмотрит возможность обжаловать решение суда.

В апреле LG Cargo сообщило, что до 2030 года намерено провести в жизнь программу обновления вагонов, а на первом ее этапе, до 2020 года, намечается приобрести более 900 разных вагонов – для перевозки щебня, зерна, полувагонов и вагонов-платформ.

Сейчас у LG Cargo почти 8 тыс. разных вагонов.