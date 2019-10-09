Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались

Российская компания "Техносвар" требует от литовской компании Vitras-S не использовать мобильный рельсосварочный комплекс контейнерного типа.

В сентябре в редакцию портала DELFI обратилась представитель компании "Техносвар" Юлия Полевая и сказала, что с литовской компанией из-за доверенного ей оборудования у них возникли разногласия.

"Мы запретили им пользоваться этим оборудованием, поскольку не предоставили ей гарантийный сервис, однако технику все равно используют на "Литовских железных дорогах", а это может привести к поломке рельсов и опасности для пассажиров", – сказала она.

Представитель Vitras-S Рамуне Малявичене подтвердила, что на самом деле сейчас они располагают мобильным рельсосварочным комплексом контейнерного типа российской компании "Техносвар".

"Однако это не единственное оборудование такого типа, которым мы сейчас располагаем. Вышеупоменутое оборудование "Техносвар" предоставил нам после подписания договора о купле-продаже. Поскольку "Техносвар" нарушила условия договора, возникла спорная ситуация, которую мы из-за конфиденциальности договора комментировать не можем.

Поскольку представители "Техносвар" обратились в редакцию портала и, возможно, могли представить неверную или вводящую общество в заблуждение информацию, мы хотим пояснить, что Vitras-S использует оборудование для рельсов самого высокого качества", – сказала она.

Малявичене еще отметила, что оборудование используется, поскольку ест все необходимые разрешения для работы на конкретном объекте.

"Все сварочные швы при помощи современного оборудования проверяет сам заказчик и незаинтересовананая третья сторона – аттестованные контролеры строительных работ. Поэтому мы ответственно заявляем, что как процесс работ Vitras-S, так и результат отвечают всем выдвигаемым техническим требованиям, его безо всяких опасений можно использовать.

Мы сожалеем, что в нашей работе попался такой поставщик, который добиваясь своих личных нечестных целей, пользуется СМИ и вводит общество в заблуждение. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы разрешить этот спор, а компанию Vitras-S никакие юридические отношения с "Техноваром" не связывали", – сказала она.

Vitras-S - одна из крупнейших в Литве железнодорожностроительных компаний, она работает в Польше и в Литве. Она является частью группы компаний Skinest Rail, работающих в Эстонии, Грузии, Латвии, Финляндии, Казахстане, Украине, России и Польше.

По данным "Содры", 2 октября в компании было 78 работников, средняя зарплата которых составляла 2272 евро "на бумаге".