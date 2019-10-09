Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали

"Просили решить проблему, а в результате жители остались без прохода", – так о проблеме жителей Юстинишкес (Вильнюс) рассказано в фейсбуке. В сети есть и несколько снимков, на одних – лестница, на других то же место, после того как лестницу убрали. Вильнюсцы рассказали, что после жалоб на качество лестницы, муниципалитет просто разобрал ее.

"Нет лестницы - нет проблемы, подумала мэрия и умыла руки", – рассказано в группе Vilnius.wtf на фейсбуке.

Представитель муниципалитета заверил журналиста DELFI, что в ближайшие два месяца лестница должна появиться.

Вильнюсец рассказал, что после того как представили проект многоквартирного дома Justiniškių 18, стало понятно, что жителям нужна лестница. Лестницу оборудовал подрядчик на земле муниципалитета. Значит, без разрешения мэрии ее нельзя было оборудовать. Именно поэтому один из жителей подал жалобу.

В марте на сайте tvarkaumiesta.lt появилась жалоба, в ней было сказано, что подрядчик оборудовал слишком узкую лестницу, истец просил улучшить ее - расширить и установить перила. Он также заметил, что в ступеньках есть дырки, которые могут быть опасны для женщин на каблуках.

"Прошу обязать специалиста, который будет принимать этот объект, не принимать его пока не будет исправлен брак", – было сказано в жалобе.

Вскоре вильнюсец получил ответ: "Информируем, что строителя обязали оборудовать лестницу в соответствии с требованиями STR 2.06.04:2014 "Улицы и дороги местного назначения. Общие требования". Строитель информировал, что новая лестница появится до 30 июля 2019 года. Приносим извинения за неудобства".

Но ситуация не изменилась, поэтому вильнюсец 2 сентября снова обратился с жалобой. На этот раз был получен иной ответ.

"Строителя еще раз информировали о том, что он незаконно оборудовал лестницу. Вчера во время беседы строитель информировал, что до 31 сентября лестницу уберут. Поскольку в проекте лестница не предусматривалась, ее не будет".

В конце сентября лестницу убрали. Вильнюсец снова написал жалобу в tvarkaumiesta.lt: "Была разобрана необходимая жителям лестница (ею постоянно пользовались). Сейчас жителям придется ходить кругами. Когда лестницу планируют установить?"

Ему ответили, что лестницу убрали, поскольку она не соответствовала требованиям, когда появится новая, ему не сказали.

Часть людей ходит вокруг. Те, кто помоложе, портят горку, лезут через грязь напрямик. Вот так мэрия решает проблемы. (...) Нет лестницы – нет проблемы, подумала мэрия и умыла руки", - сказано в группе на фейсбуке.

Журналист DELFI ездил в указанное место 8 октября. Вместо лестницы виднеется лишь протоптанная тропа. Люди по-прежнему хотят по ней.

DELFI связался с муниципалитетом, там ответили то же самое - лестница не отвечала требованиям, поэтому ее демонтировали.

Правда, мэрия утверждает, что лестница в этом месте должна появиться. "Строитель обещал оборудовать новую лестницу в течение двух месяцев", – сказано в ответе DELFI.