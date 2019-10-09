В Шяуляй вандалы осквернили памятник Хаиму Френкелю

5 октября стало известно, что в Шяуляй вандалы осквернили памятник Хаиму Френкелю, сообщает lzb.lt. Френкель - предприниматель, которому в начале ХХ века принадлежала половина города, он поднял экономику города до мирового уровня. Памятник появился совсем недавно у виллы Френкеля благодаря помощи Фонда доброй воли. Недалеко от этого места стояла и фабрика Batas, на которой, как и в Италии, производили обувь под брендом Bata.

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски напомнила, что сыну Френкеля не удалось получить права на наследство, поскольку на тот момент он не был гражданином Литвы.

"У меня есть его переписка с посольство Литвы, в ней нет ни одного упоминания о том, что установлен срок, до которого можно подать документы. Ему предложили обратиться в суд, но не объяснили, что если он пропустит установленный срок, то права на наследство не будут восстановлены.

Хорошо, что Хаим Френкель не может восстать из мертвых и прийти на свою фабрику, где в военные годы была спасена жизнь многих евреев, нацисты без помощи узников гетто не могли производить обувь, поэтому узники гетто работали на фабрике. Самого Френкеля в Шяуляй уже не было. Это единственный город в Литве, где спаслось немало евреев только потому, что они благодаря фабрике могли покидать гетто. Если бы сегодня Френкель увидел, во что превратилась фабрика, он вероятно захотел бы вернуться в могилу. Такое неуважение к собственности другого человека, к скульптуре, неуважение к еврею, в Литве становится обычным делом.

В последнее время в СМИ акцентируют, будто евреи требуют каких-то исключительных прав. Хочу сказать, что даже если это так, если мы и требуем этого, то имеем на это основания. В международном праве есть такое понятие – обратная дискриминация по отношению к меньшинству, которое серьезно пострадало от каких-то действий, например, геноцида.

Ничего удивительного в том, что евреи, такие же, как все, пишет Сигитас Парульскис: "Везде проявляется эта ненависть к еврею, которого уже нет". Которого убили, а он не смог размножиться настолько, чтобы быть минимальным меньшинством.

Может памятник Френкелю осквернили пьяные подростки, а может и нет, но это еще один повод говорить об антисемитизме, тем более что в январе 2020 года мы примем участие в мероприятиях Международного дня Холокоста, отдадим дань памяти Гаону, вспомним историю евреев в Литве".

История Шяуляй тесно связана с историей евреев Литвы. В 1909 году 56,4% жителей города были евреями. Френкель начал свою карьеру в Шяуляй в 1879 г. как обычный кожевенных дел мастер. Именно этот скачок - от простого ремесленника до одного из самых богатых людей в Российской Империи, которому принадлежали фабрики в Шяуляй и в Риге (по данным энциклопедии Britannicа 1911 г. они были самыми большими в мире), больше всего удивляет.

На фабрике Френкеля впервые в империи стали использовать непромокаемые красные подошвы для обуви. Именно Френкель первым провел в Шяуляй электричество и телефон в 1900 году. Он был первым, кто пробурил в городе артезианские скважины.

После Первой мировой войны Френкель вернулся в Шяуляй, пытался требовать у немцев возмещения нанесенного ущерба, но тщетно. Вскоре Хаим Френкель умер.

Фабрика снова открылась в 1920 году, дела отца перенял сын Френкеля Иаков. В прессе межвоенного периода писали, что он был уважаемым человеком, который занимался благотворительностью. За свою деятельность он был награжден медалью II степени им. Витаутаса Великого. Он собрал мастеров со всей Литвы, приглашал специалистов из Германии, Австрии, Латвии. Эти специалисты обучали местных мастеров работать с новой техникой. В 1939 г. на фабрике было 500 рабочих, каждые 20 секунд производили новую пару обуви.

В конце второй мировой войны немцы разграбили фабрику и взорвали ее, рабочих убили. Чудесным образом сохранилось немало зданий, построенных Хаимом Френкелем. В его вилле сейчас работает Центр культуры.

Телеканал TV3 6 октября рассказал об акте вандализма в Шяуляй - на памятнике краской нарисованы гениталии.

Куклянски в интервью TV3 сказала, что Френкель прославил Шяуляй на весь мир, а его фабрика была спасением для узников гетто. Эта история напоминает "Список Шиндлера". Это была одна из еврейских семей, которые внесли неоценимый вклад в промышленность Литвы. А сейчас память о ней осквернена.

"Вандалы могли руководствоваться или не руководствоваться антисемитскими настроениями, но этот инцидент вкладывается в рамки общей атмосферы страха и опасений, которые растут среди евреев Литвы. Настроения самые мрачные", - сказала Куклянски.