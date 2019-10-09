Литовская полиция делится опытом, как избежать штрафов за превышение скорости

Литовская полиция в фейсбуке поделилась советами, которые помогут водителям избежать штрафов за превышение скорости.

Этот "немногим" известный способ полиция назвала "гениальным".

"В Литве за 8 месяцев этого года за превышение скорости были наказаны 157 000 водителей. Знаете ли вы, что поможет избежать ошибок? Это действует в любой стране мира, включая Литву!" – писали в фейсбуке представители полиции.

Они поделились этим способом с водителями. По словам полицейских, важны три пункта.

1. Внимательно следить за знаками, ограничивающими скорость. Число указывает максимальную скорость. Важно – машины новых моделей распознают знаки.

2. Посмотрите на спидометр. Чаще всего он находится на приборной доске. Стрелка показывает вашу скорость. Некоторые новые модели показывают скорость в числовом отображении.

3. Отрегулируйте скорость движения автомобиля до скорости, указанной на знаке. Воспользуйтесь педалью тормоза, включите нужную скорость.

Вот в таком случае полиция не сможет вас наказать, ведь вы не нарушаете правила.

"Как ни странно, немногим знаком этот простой, но действенный метод, который поможет избежать штрафов. Если вы будете им пользоваться, вам больше не придется платить штрафы за превышение скорости, а на дорогах всем станет безопаснее", – сказано в фейсбуке.