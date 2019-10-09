Klaipedos nafta хочет стать оператором терминала СПГ в Бразилии

Находящийся в управлении государства оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в среду сообщил, что ведет переговоры с бразильской компанией Gas Natural Acu (GNA) о предоставлении услуг терминала договорному терминалу в городе Асу.

Согласно договору, Klaipedos nafta возьмет обязательство учредить предприятие в Бразилии, которое будет предоставлять услуги оператора терминала, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

"Сейчас идут продуктивные переговоры о предоставлении услуг оператора терминала с GNA" – сказал для пресс-релиза временный глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис.

"Еще рано прогнозировать, когда может быть достигнуто соглашение, однако мы прикладываем все усилия, чтобы заручиться и заранее выполнить всю подготовительную домашнюю работу, чтобы в случае успеха мы могли сразу сконцентрироваться на предоставлении услуг новому клиенту", – сказал он.

Проводимый в жизнь во вновь построенном GNA в бразильском порту Асу проект парка электростанций на газе и терминала СПГ (ТСПГ) включает в себя две электростанции на газе, общая мощность которых составляет 6 гигаватта и терминал по импорту СПГ, регазификационные мощности которого достигают 21 тыс. кубометров в день.

Пока ведутся переговоры, более подробной информации о сроках и стоимости договора Klaipedos nafta не предоставляет.

Klaipedos nafta уже сотрудничала с предприятиями, развивающими проекты СПГ в Латинской Америке. В 2015 году компания победила на конкурсе на консультационные услуги в порте Картахена, в Колумбии.

Между тем нынешним летом Klaipedos nafta в качестве партнера одного из консорциумов неудачно участвовала в конкурсе на проектирование, строительство и управление ТСПГ на Кипре.