В Вильнюсе начаты работы по сносу Дворца профсоюзов работать будут и в выходные

9 октября в столице Литвы начали снос Дворца профсоюзов, который простоял на горе Таурас больше 50 лет. На его месте появится Национальный концертный зал.

Работы по сносу здания планируют завершить до конца этого года. На протяжении всего этого времени движение вокруг здания будет ограничено.

"Мы начинаем новую эру в Вильнюсе, который идет вперед, переставая топтаться на месте. Наша цель – до конца года снести здание. Мы понимаем, что это здание вызывает много сантиментов и воспоминаний у вильнюсцев, но состоялся конкурс, испанские архитекторы спроектируют новый концертный зал, многофункциональный центр, в котором будет проходить масса мероприятий, который станет центром притяжения", – сказал глава администрации города Повилас Подярскас.

По его словам, работы по сносу планируют завершить до 1 декабря. Движение рядом со зданием будет закрыто, пешеходам также ходить там не рекомендуется.

"Будут использовать воду, увлажнять место, чтобы было меньше пыли, надеемся, тут и дождь поможет. Попасть на территорию нельзя", – сказал Подярскис.

Работы будут проводить с 7 до 19 ч., включая выходные дни.

Вильнюсская мэрия сообщала, что ценные витражи Альгимантаса Стошкуса сохранят и передадут в Музей национального искусства.

Здание решили снести из-за его аварийного состояния - в 2004 году в здании произошел пожар, после которого здание не ремонтировали.

После окончания работ по сносу муниципалитет приведет в порядок это место, а также находящийся рядом Лютеранский сад – комплекс старого кладбища. Общая стоимость проекта по облагораживанию окрестностей составит 14 млн. евро.

В сентябре выяснилось, что победителями конкурса на строительство Национального концертного зала стали испанские архитекторы Arquivio architects. В этом году планируют договориться о подготовке технического проекта здания. Всего в конкурсе участвовали 250 архитекторов со всего мира.