СМИ: CityBee будет поощрять международные поездки без платы за возврат автомобиля

Компания каршеринга CityBee предоставляет возможность оставить взятый напрокат в одной стране автомобиль оставить в другой стране без дополнительной платы, пишет деловая газета Verslo zinios.

По словам главы платформы CityBee Лукаса Илы, теперь на автомобилях компании можно будет ездить, например, из Риги в Вильнюс.

В Латвии CityBee предлагает около 200 автомобилей.

В будущем планируется, что ездить из страны в страну на автомобилях CityBee можно будет и в Эстонии и Польше, когда там появятся легковые автомобили компании.