Ecodumas останавливает инвестиции в фабрику

Производитель электронных сигарет Ecodumas останавливает капиталовложения в строительство лаборатории и фабрики из-за планов литовского парламента запретить торговлю электронными сигаретами, пишет деловая газета Verslo zinios.

По словам одного из учредителей Ecodumas Эдвинаса Изокайтиса, компания уже завершила процедуры приобретения недвижимости и собиралась начать проектировочные работы.

Он сказал, что инвестиции Ecodumas в помещения площадью 1500 кв. метров в Каунасе составили 350 000 евро.