ДТП в Клайпедском районе: BMW врезался в автокран

9 октября, в 7.41 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Клайпедском районе, в деревне Кисиняй в ДТП пострадал человек, он зажат в автомобиле.

По данным полиции, легковой автомобиль BMW столкнулся с автокраном.

Пострадавшего из машины извлекли пожарные-спасатели и передали врачам. Он был доставлен в больницу.

Пострадали три человека, которые находились в легковом автомобиле: водитель (2001 г.р.), пассажир (2002 г.р.) и второй пассажир, который сидел сзади (он лишился сознания).

ДТП произошло, когда автокран со второстепенной дороги выехал на главную, не пропустив легковой автомобиль. По словам полицейских, на дороге нет следов торможения, предполагают, что BMW врезался в кран, не притормаживая.