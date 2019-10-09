На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога

От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими автомобилями управляют депутаты литовского парламента. Правда, большинство заметило, что выбирают автомобиль не по его экологичности, а ради удобства или просто потому, что нравятся машины конкретной марки.

Некоторые депутаты в декларация Главной комиссии по служебной этике указали, сколько они платили за автомобиль. Другие в интервью DELFI сами указали, какими автомобилями управляют. Только Рамунас Карбаускис не сказал, на каком авто он ездит.

Депутат Кястутис Бацвинка признал, что считал возможный налог и выяснил, что ему ничего платить не придется при перерегистрации или продаже, поскольку показатели авто не превышают допустимую норму.

Самый большой налог пришлось бы платить депутату Ауримасу Гайджюнасу за BMW X7 - 590 евро.

DELFI, пользуясь данными, предоставленными депутатами и ГКСЭ, посчитал, какой налог депутатам придется платить при продаже или перерегистрации авто. Это примерные данные, поскольку налог зависит от типа топлива, типа коробки передач, мощности двигателя, массы автомобиля и др. параметров.

Поскольку подсчеты предварительные, часто будет указываться диапазон - от и до.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Карбаускис не ответил на вопрос, на каком авто он ездит и есть ли у него Cadillac Escalade D3, kurį, который он купил в 2016 году за 105 700 евро у ЗАО KIA Auto.

"Я не могу раскрыть личную информацию. Я езжу на разных машинах", - сказал депутат.

Карбаускис заявил, что если у авто есть сертификат Euro 6, то он вредит меньше, чем маленький Opel.

"Я до этого ездил на гибриде, сейчас поменял автомобиль, а гибридов у той марки не осталось. Так решили производители, я был склонен купить гибрид. На гибриде я проездил 6-7 лет. Жаль, что по крайней мере пока, такого типа машины этот производитель не выпускает", – сказал Карбаускис.

Староста фракции "Во благо Литвы" Витаутас Камблявичюс сказал DELFI, что у него 5-летняя машина и он не проверял, какой налог на такой авто может быть.

У Камблявичюса Hyunday X035. Он сказал, что в этом году автомобиль прошел техосмотр, отвечал всем установленным требованиям.

Сам Камблявичюс высказал свое мнение о налоге на автомобиль: "Это социально несправедливо. У бедных людей машины, которым 15-20 лет, поэтому весь груз приходится на них. Я думаю, надо посмотреть не принесет ли это больше вреда, чем пользы, когда коснется малоимущих людей. Надо все взвесить. Можно отрезать, но надо думать о последствиях".

Член Движения либералов Симонас Гентвилас в декларации ГКСЭ указал, что в октябре 2017 года он купил у зарубежного продавца автомобиль Nyman Aila Astrid за 4000 евро. Через месяц у физического лица он купил автомобиль за 3100 евро.

Еще через месяц у физического лица он купил авто за 8850 евро.

В мае 2018 года его супруга купила автомобиль за 4770 евро у компании Dimira.

DELFI Гентвилас сказал, что сейчас у них в семье есть один автомобиль. "Всегда Volvo и всегда универсал, потому что маленькие дети, – сказал Гентвилас, а на просьбу указать, что за автомобиль Nyman он купил, он сказал, что на нем ездить не пришлось. – Был в плохом состоянии, я на нем не ездил, сразу продал за полцены. Потом все время Volvo покупал, и сейчас у меня полтора года Volvo V70 D3".

"Я критически отношусь к такому налогу, поскольку больше всего будут платить те, у кого мало денег, у них самых старые автомобили. Например, если у человека старая Audi, которой он не пользуется и он захочет ее продать, то при продаже ему придется заплатить около 1000 евро. Налог, вероятно, парламент отклонит, – считает Гентвилас. – Я хочу отметить, что в Европе установлен барьер 95 г/км, а в Литве он выше".

Гентвилас прибавил, что он отрицательно относится к тому, что этот налог однократный, он не учитывает использование автомобиля.

На вопрос, кто ездит на других, приобретенных им авто, он сказал, что один был куплен теще по случаю юбилея.

Он отметил, что тоже подарил Volvo. Такой автомобиль выбрасывает 262 г/км CO2, значит налог может быть около 500 евро.

"Крестьянин" Бацвинка сказал DELFI, что у него рядовая серая Škodа Octaviа 2016 г.в. Он сказал, что его авто выбрасывает 108 г/км CO2, поэтому налог платить не придется.

После подсчета СО2, который выбрасывают похожие автомобили Škodа Octaviа, выяснилось, что количество выбросов может составлять от 175 до 214 г/км. Но все зависит от конкретного автомобиля.

Депутат Артурас Скарджюс в феврале 2017 года купил в лизинг автомобиль за 38 400 евро.

Он сказал DELFI, что ездит на Audi Q5 2015 г.в.

Скарджюс уверял, что автомобиль дизельный, но экологичный. "В него заливают AdBlue, который снижает воздействие дизельного топлива", – сказал депутат.

Он сказал, что выступает за переход на электромобили.

Audi Q5 выбрасывают вот 233 до 280 г/км CO2, значит налог может быть от 560 до 760 евро.

Депутат Пятрас Гражулис сказал, что его автомобиль Lexus экологичный. В разговоре с DELFI он больше хотел говорить о глобальном потеплении, чем об автомобиле.

В декларации ГКСЭ Гражулиса указано, что в декабре 2018 года у ЗАО Autopark он купил автомобиль за 36 800 евро.

"У меня экологичный Lexus гибрид, на электричестве и бензине", - сказал Гражулис. Он считает, что налог нужен, но деньги надо направить на развитие дорог.

Он сказал, что в годы независимости построили лишь одну магистраль: "Там около 25 км. А оккупанты в советское время построили от Вильнюса до Клайпеды и от Вильнюса до Паневежиса. Разве не стыдно? Вступаем в блок самых богатых стран и у нас нет нормальных дорог".

Председатель Союза отечества - Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал, что в марте 2017 года в лизинг у компании Auto Juta купил Audi S1. Срок договора истек 1 сентября 2019 года.

Выбросы таких авто составляют 166 до 230 г/км. Налог за такой автомобиль может колебаться от 240 до 270 евро.

Консерватор Аудронюс Ажубалис в декларации указал, что в июле 2017 года в лизинг купил Nissan X Trail (2014 г.в.) за 23 300 евро. Договор истечет в середине июля 2021 года. Налог на такой автомобиль составит от 320 до 480 евро.

В конце лета член фракции Литовского союза крестьян и зеленых Ауримас Гайджюнас сказал, что у него BMW X7. Налог за такой автомобиль составляет 590 евро.

Депутат Движения либералов Йонас Лесис управляет Mercedes–Benz GLC 220 стоимостью 40 000 евро. Налог на такой автомобиль составляет 370 евро.

В 2015 году социал-демократ Альгимантас Саламакинас купил автомобиль Toyota RAV4 (2013 г.в.) – за 28 558 евро. Налог на такой автомобиль составит 300 до 320 евро.

Член Литовского союза крестьян и зеленых Робертас Шаркницкас в декларации указал, что в лизинг купил за 16 000 евро автомобиль Toyota Auris. Выбросы такого автомобиля составляют 179 до 195 г/км СО2.

Власти Литвы готовятся со следующего года ввести налог на автомобили. Его платить придется при регистрации автомобиля или смене владельца, а размер платы будет зависеть от выбросов СО2.

Согласно проекту, налоги будут каждый год индексироваться с учетом инфляции.

Жители Литвы подписывают в интернете петицию против этого налога. 7 октября петицию подписали больше 45 000 жителей.