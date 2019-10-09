По мере приближения выходных будет становиться все теплее

Минувшей ночью над Литвой прошел атмосферный фронт. Дождь прошел почти на всей территории страны. Местами сформировался туман. Будет дуть ветер средней силы, на взморье его порывы составят 15 м/с.

Ночью 2-7 градусов. Днем местами возможны прояснения. Дожди возможны во многих районах, однако будут они кратковременными. Порывы юго-западного ветра на взморье достигнут 15 м/с. Станет теплее. Воздух местами прогреется до 9-13, на западе до 14 градусов.

Дождливой погода будет и в четверг. Юго-западный ветер достигнет скорости 6-11 м/с. Ночью будет 6-11, днем 9-13 градусов тепла.

По мере приближения выходных особых перемен не ожидается. Приятно удивит осеннее тепло, однако без осадков не обойдется.