В торговых центрах Литвы вместо бумажных появляются электронные ценники – это скажется на ценах

Торговые сети, действующие на территории Литвы заменяют ценники на электронные, и это приведет к подорожанию продуктов. Об этом предупреждает представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас. По его словам, автоматически обновляющиеся цены позволят манипулировать покупателями, а сети смогут менять цены несколько раз в день. Правда, сами представители торговых сетей такой сценарий отрицают. Экономист Тадас Повилаускас считает, что вполне может быть так, что благодаря электронным ценникам цена на товар может меняться днем в зависимости от спроса.

Чепкаускас сказал DELFI, что появление электронных этикеток его не радует. Он убежден, что сети начнут использовать возможность менять цены по несколько раз на дню, а это приведет к увеличению расходов потребителей.

"Проще говоря, утром, когда в магазине мало людей – будут одни цены. А вечером, когда поток увеличится, люди после работы не слишком разглядывают цены, цены будут уже другими. По мере увеличения спроса цены будут повышать.

Эти этикетки нужны не для снижения цен. Это инвестиция для их повышения – продать по максимально возможной цене", – считает специалист.

Он заметил, что на некоторые товары цены поднимут незначительно, но будут дороже менее популярные товары, которые люди покупают реже, поэтому не помнят цену на них.

Экономист банка SEB Повилаускас сказал, что, вероятно, первая цель такого введения - снизить потребность в работниках.

"Физическая замена ценников требует немало времени, а по мере роста зарплат работников, это дороже стоит компаниям. Кроме того, при таком количестве товаров сложно избежать ошибок, а это тоже доставляет немало хлопот", – сказал он.

"А потом я думаю, перейдут к цели быстрее менять цену с учетом действий конкурентов, это увеличит прибыль торговцев, поскольку цены можно будет поменять быстрее", – заметил экономист.

Об этом новшестве согласились говорить и представители торговых сетей.

Например, представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета сказал, что основная и главная цель этого новшества - обеспечить точную информацию, поскольку при замене ценников вручную включается человеческий фактор и бывает сложно избежать ошибок.

Представитель Norfа Дарюс Рилишкис сказал, что цены меняются не по желанию администратора или директора, а по иным причинам.

"Реагируют на перемены на рынке, на действия конкурентов. Кроме того, есть продукты, цены на которые всегда более-менее стабильны, а есть такие, цены на которые регулярно меняются из-за перемен на рынке", – сказал он и заметил, что со следующего года в сети Norfa также будут тестировать электронные ценники.

Представитель сети Iki Лина Муйжене сказала DELFI, что ценовая политика в их сети централизованная, все изменения цен планируются заранее.

По ее словам, в течение дня цены могут меняться только в экстренных случаях, например, из-за ошибки, когда цена на ценнике и в кассе не совпадает.

"Внедрение электронных ценников позволяет уменьшить расходы на труд и облегчить работу людям, кроме того, это позволит экономить бумагу", – подчеркнула она.

Представитель сети Maxima Иртауте Щербачавичене заверила, что

новые технологические решения не повлияют на частоту смены цен в магазинах. "У нас действует единая ценовая политика, это значит, что во всех магазинах нашей сети цены на товары одинаковые", – сказала она, заметив, что электронные ценники позволят гарантировать точность и ускорить процесс смены ценников в случае ошибок, допущенных работниками.

Представитель сети Rimi Ирина Миклене сказала, что электронные ценники упростят трудовой процесс и уменьшат объем ручного труда. Цель этого новшества - повышение эффективности труда.

"Новая технология поможет работникам больше времени уделять других задачам, например, обеспечению качества продукции, обслуживание клиентов. Кроме того, это позволит использовать меньше бумаги", – сказала Миклене.