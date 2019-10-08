Экономисты: предложения повысить налоги коренных изменений не принесут

Предложения Министерства финансов Литвы повысить с 2020 года акцизы на горючее, сигареты и алкоголь, а также расширить базу налогообложения недвижимости коренных изменений не принесут, говорят экономисты. Однако, по их словам, главное, чтобы собранные дополнительно средства целесообразно перераспределялись.

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, повышение налогов предлагается с целью залатать прорехи в бюджете и получить больше доходов, однако собранные средства должны эффективно перераспределяться.

"Главное, чтобы те деньги, которые собираются, использовались целевым образом. Потому что собрать по 5-10 млн евро – это стоит, раздражает общество, вызывает много дискуссий, но главное - не разбрасываться предложениями", – сказал BNS экономист.

"Увеличить пособия на ребенка на 1 евро стоит 6 млн евро. Повысив тариф акциза на дизтопливо и собрав от этого 24 млн евро, добавишь всего 4 евро к "детским деньгам" в месяц. Это минимальное изменение, поэтому нужно, чтобы деньги тратились целевым образом", – добавил он.

Экономист SME Finance Александр Изгородин говорит, что в результате повышения налогов люди могут переходить на теневое потребление. По его словам, государству следует уделять больше внимания администрированию налогов и искать пути, как заставить людей лучше платить налоги.

"В настоящее время государство ориентируется на повышение налогов на потребление. Думаю, что это не совсем правильно, потому что может подорвать темпы роста литовской экономики. Если взять первое полугодие этого года, то экономику Литвы тянет вверх не экспорт, а внутреннее потребление. (...) Чем больше мы будем нагружать его дополнительными налогами, тем меньше он будет влиять на рост внутреннего валового продукта (ВВП)", – сказал он BNS.

Минфин предлагает повысить тарифы акцизов на этил этиловый спирт (на 10,5%), на бензин (на 7,3%), на дизтопливо (на 7,2%), включая фермерскую солярку (на 44,6%), на продукты нагреваемого табака (на 65%). Планируется, что это увеличить доходы госбюджета на 53,5 млн евро.

По словам Т. Повилаускаса, пространство для повышения акцизов на дизтопливо и бензин без искажения условий рынка есть, потому что в других странах Балтии они выше. Между тем, предлагая еще повысить акциз на крепкий алкоголь, Минфин перестарался, так как в других странах Балтии он может оказаться ниже, чем в Литве.

"Это уже очень опасные игры, если говорить о возможностях сбора налога, здесь очень большой риск", – сказал Т. Повилаускас.

Минфин предлагает расширить базу налогообложения недвижимого имущества населения – чтобы налог платили жители, владеющие недвижимостью стоимостью 100 тыс. евро и выше (сейчас предел – 220 тыс. евро), а минимальный тариф налога на коммерческую недвижимость предлагается повысить с 0,3% до 0,5%.

По словам Т. Повилаускаса, сейчас "нормальное время, чтобы снизить планку, приучая людей к тому, что в дальнейшем она снизится еще больше". Между тем А. Изгородин говорит, что доходы в бюджет от этого налога будут невелики, поэтому возникают вопросы, насколько эффективно они будут использоваться.

Минфин подсчитал, что от налога на недвижимость госбюджет получит дополнительно около 8 млн евро, а муниципальные бюджеты – дополнительно примерно 1,2 млн евро в год.