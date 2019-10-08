Трогательная забота Адамкуса о супруге: экс-президент рад прогрессу

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рад, что может поделиться хорошими новостями о состоянии своей супруги Алмы Адамкене. Она все еще находится в больнице, но уже понемногу ходит.

"Я каждый день навещаю ее в больнице, вчера она прекрасно выглядела. Я очень рад, что она быстро поправляется. Врачи настроены позитивно, мы надеемся, что она полностью восстановится. Надо надеяться, что она скоро вернется домой", – сказал DELFI Адамкус.

"Ничто не нарушено – ни речь, ни мозг. Все в порядке, она идет на поправку, уже начала ходить, если ей помогают. Я думаю, еще неделя, и она твердо встанет на ноги", – сказал экс-президент.

Госпожа Алма не испытывает никаких неудобств в связи с питанием в Сантаришкской клинике.

"Я не могу сказать, как в больнице. Я могу сказать, что мы каждый день стараемся привозить ей еду из дома", – сказал Адамкус.

Он поблагодарил врачей, которые заботятся о его супруге.

"Я очень благодарен всему персоналу Сантаришкской больницы, который заботится о ней, за тепло, за профессиональность. Это пример профессиональности для всех, я им очень благодарен", – сказал Адамкус.

Адамкене с подозрением на инсульт была госпитализирована 29 сентября.

Представители клиники подчеркнули, что, согласно мировой практики, риска инсульта избежать сложно, даже если предпринимать все превентивные меры. Он может случится в любое время и у любого человека.

Представители клиники говорили, что из уважения к личной жизни пациентки, они не могут подробно комментировать ее состояние.