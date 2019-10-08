Последний день Дворца профсоюзов в Вильнюсе

9 октября в Вильнюсе начнутся работы по сносу Дворца профсоюзов на горе Таурас. На этом месте появится Национальный концертный зал. Согласно планам, работы по сносу завершатся до конца года.

Работы проведут компании Vaidva и Statybų kodas. На снос здания правительство выделило 1,8 млн. евро.

"С горы Таурас на город будет взирать новый Национальный концертный зал. Мы становимся свидетелями исторических событий – в среду начнутся работы по сносу Дворца профсоюзов, месяц назад мы выбрали лучшую архитектурную идею концертного зала, а потом пригласим вильнюсцев и гостей города к новому центру притяжения - началу строительства. Я рад быстрому темпу осуществления этого проекта, верю, что этот в течение долгого времени заброшенный район расцветет с новой силой", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

Само здание снесут, а ценные витражи Альгимантаса Стошкуса сохранят и передадут в Музей национального искусства. После окончания работ по сносу муниципалитет приведет в порядок это место, а также находящийся рядом Лютеранский сад – комплекс старого кладбища. Общая стоимость проекта по облагораживанию окрестностей составит 14 млн. евро.

В сентябре выяснилось, что победителями конкурса на строительство Национального концертного зала стали испанские архитекторы Arquivio architects. В этом году планируют договориться о подготовке технического проекта здания. Всего в конкурсе участвовали 250 архитекторов со всего мира.

Tautos namų projektas Foto: Vilniaus savivaldybė

Дворец профсоюзов находится в плохом состоянии: в 2004 г. pв здании произошел серьезный пожар, уничтоживший часть здания, правая часть здания почти вся сгорела. Ее не ремонтировали.

Дворец, построенный в стиле социалистического историзма, был открыт на горе Таурас в декабре 1963 года. 1 августа 2018 года в ходе проведенной экспертизы выяснилось, что он не только физически пострадал во время пожара, но и функционально изношен, кроме того, он мешает строительству Национального концертного зала – поэтому комиссия рекомендовала снести здание. В мае 2019 года разрешение на снос выдал столичный горсовет.