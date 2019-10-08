Налог на недвижимость будут платить не все - есть исключения

7 октября Минфин Литвы объявил о новых налогах, сообщалось о подорожании алкоголя, горючего, изделий из нагреваемого табака, о повышении налога на землю, однако выяснилось, что некоторым жителям удастся избежать налогов на недвижимость.

В нынешнем законе о налоге недвижимость предусмотрены льготы для группы лиц.

Минфин не предлагает корректировать эту часть закона, значит, льготы останутся в силе.

Например, налогом не облагается та недвижимость юридических лиц, больше 50% доходов которые получают за счет сельскохозяйственной деятельности, которая используется для получения этих доходов.

Также сказано, что налогами не облагается и та недвижимость (или ее часть), которая используется физическим лицом для получения доходов за счет сельскохозяйственной деятельности.

Также налогами не облагается недвижимость или ее часть, которую физическое лицо, имеющее статус художника или представителя другой творческой профессии, использует как свою мастерскую/студию.

Недвижимость не облагается налогами и в том случае, если недвижимость или его часть физическое лицо использует для образовательных целей.

В законе также сказано, что налог на недвижимость могут не платить те религиозные общины и центры, которые используют недвижимость для некоммерческой деятельности или производства изделий для нужд культа.