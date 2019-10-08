Матийошайтис у власти: деньги муниципальной компании текут на счет компании сына

Недавно портал DELFI писал о сделке между каунасской муниципальной компанией и компанией сына мэра Каунаса. Эта сделка попала в поле внимания Службы спецрасследований. Однако это не послужило поводом для изменения планов мэрии. DELFI выяснил, что Kauno butų ūkis по-прежнему покупает автомобили у компании Шарунаса Матийошайтиса Autovici.

Покупки автомобилей через ЗАО Autovici уже доставили неприятности главе муниципальной компании Марюсу Заборскасу в 2017 году.

Тогда покупками заинтересовалась ССР. В ходе расследования в 2017 г. в помещениях Kauno butų ūkis и дома у Заборскаса провели обыски.

DELFI писал, что конкурс на покупку 10 машин Kauno butų ūkis объявил в июне 2016 г. В конкурсе участвовали три компании. В их числе и ЗАО Autovici, принадлежащая сыну мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса Шарунасу. 6 авто Kauno butų ūkis купил у Autovici, еще 4 у радвилишкской компании.

У Autovici купили грузовые автомобили, которым было 5–7 лет. Они стоили от 4800 до 10 900 евро. Это четыре Ford Transit, Peugeot Partner и Fiat Doblo.

Мэр Каунаса тогда уверял, что все сделки проходили через центральный отдел ЗАО Autovici, находящийся в Вильнюсе, а он о сделке ничего не знал. "Если бы я что-то знал, я бы не допустил, чтобы не было никаких интерпретаций", – сказал тогда DELFI мэр.

Представитель ССР Рената Эндружите сказала DELFI, что расследование было начато весной 2017 г., когда поступило сообщение. ССР расследовало возможное злоупотребление. Однако подозрения никому не были предъявлены и расследование было прекращено, поскольку состава преступления не выявили. Однако были установлены системные нарушения в ходе госзакупок, поэтому материалы передали Службе госзакупок. "Также обратились в администрацию мэрии с предложением усовершенствовать юридический регламент", – сказала представитель ССР.

DELFI выяснил, что в конце 2018 года Kauno butų ūkis заключил еще одно соглашение с Autovici. Сумма закупок составила 48 363,70 евро.

У Autovici покупали три новых коммерческих автомобиля. Заборскас сказал DELFI, что победитель конкурса предложил наименьшую сумму.

Шарунас Матийошайтис на вопросы портала DELFI не ответил.

В информационной системе СГЗ DELFI нашел информацию о том, что Autovici побеждает не только в конкурсах Kauno butų ūkis, но и в конкурсах других муниципальных компаний. Например, 19 июля 2018 г. был подписан договор на сумму 34,364,00 евро, с каунасской спецшколой им. Йонаса Лаужикаса. 16 октября 2016 г. заключен договор о ремонте автомобилей - еще 2500 евро. Услуги ремонта школа покупала у Autovici и 12 июня 2015 года за 2163,00 евро.

10 апреля 2017 г. Autovici подписала договор о ремонте автомобилей и с каунасской спортшколой Bangpūtys – 1000,00 евро.

26 сентября 2017 года Kauno energija подписала договор с группой субъектов - Autovici и Swedbank lizingas. Стоимость покупки – 129 145,40 евро.

Kauno energija на своем сайте сообщает, что большая часть ее акций (92,84%) принадлежит Каунасской мэрии. По данным Центра регистра, с 2015 года членом наблюдательного совета компании является мэр Каунаса.

DELFI выяснил также, что в компании Kauno butų ūkis Томас Лещукайтис, который в прошлом был участником скандала, связанного с хищением НДС. Сейчас он занимает должность специалиста, отвечающего за госзакупки. В 2003 году его вместе с сотрудниками Каунасского отделения Налоговой инспекции Валентинасом Швянторайтисом, Римвидасом Садаускасом и др. подозревали в хищении НДС на сумму около 400 000 евро. Лещукайтис служил в экономической полиции. Предполагалось, что он и осуществлял все операции - передавал наличные от одних другим.

В 2015 г. DELFI писал, что в Клайпедском суде, когда рассматривали дело об убийстве предпринимателя Видмантаса Садаускаса в числе свидетелей был и Лещукайтис.

Во время суда по делу банды агуркинисов Лещукайтис признал, что дружил с покойным предпринимателем Садаускасом и лидером банды агуркинисов С.Велечкой. Он был важным свидетелем, поскольку был хорошо осведомлен о связях внутри банды.

В 2018 г. издание 15min писало, что документы Paradise Papers показали, что каунасец, бывший сотрудник экономической полиции Лещукайтис является владельцем оффшорной компании Exclusiva General.

По данным 15min, он связан с близким окружением предпринимателя Владимира Романова. По неофициальным данным, у него был статус специального свидетеля в деле о растрате имущества Ūkio bankаs.

DELFI спросил Заборскаса, не вредит ли репутации компании работник с таким послужным списком, на что он ответил: "Оценка работников компании проводится в соответствии с установленными процедурами, от личной оценки мы воздерживаемся".

С самим Лещукайтисом DELFI связаться не удалось.

Выяснилось, что бизнесом в компании занимается не только Лещукайтис. Сам заборскас является акционером ЗАО Rinkos projektai.

Глава отдела логистики и поставок Миндаугас Жедялис то же занимается бизнесом. По данным Центра регистра, у него есть малое товарищество Birštono kruizas.

Заборскас заметил, что Жедялис ничего не нарушает, его деятельность с деятельностью Kauno butų ūkis не связана.

DELFI хотел узнать позицию самого мэра Матийошайтиса, что он думает о том, что компания его сына побеждает в объявляемых муниципальными компаниями конкурсах. Ситуацию прокомментировал глава администрации: "В конкурсе победил участник, предложивший наилучшую цену".