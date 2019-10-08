Какие налоги предлагают расширить, какие акцизы хотят повышать и что может подорожать в Литве?

Министерство финансов Литвы в следующем году предлагает увеличить акцизы на крепкий алкоголь, табак и горючее, расширить налогообложение недвижимого имущества населения, используемого для некоммерческих нужд. Ожидается, что это увеличит доходы госбюджета на 61,5 млн евро.

Проекты налоговых изменений вынесены на согласование общественности и заинтересованных ведомств, позднее они будут вынесены на рассмотрение правительтства вместе с проектом бюджета 2020 года, говорится в сообщении министерства.

Предлагается повысить тарифы акциза на этиловый алкоголь (на 10,5%), на бензин (на 7,3%), на дизельное топливо (на 7,2%), включая дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве (на 44,6%), на курительные продукты (на 65%). Планируется, что это повысит доходы бюджета на 53,5 млн евро.

По причине этих изменений, если их одобрит Сейм, пол-литра крепкого алкогольного напитка в среднем может подорожать почти на 0,45 евро, цена литра бензина может повыситься почти на 0,04 евро, цена литра дизтоплива и дизтоплива, используемого в сельском хозяйстве – почти на 0,03 евро, а пачка курительных изделий из 20 единиц – почти на 0,33 евро.

Также подготовлен проект закона о налогообложении недвижимости, в котором предлагается расширить базу налогообложения недвижимого имущества населения, используемого для некоммерческих нужд. Предлагается действующую сейчас не облагаемую налогами стоимость недвижимого имущества в 220 тыс. евро снизить до 100 тыс. евро, а также установить минимальный тариф в 0,5% на коммерческое недвижимое имущество (сейчас 0,3%). В связи с этими изменениям, государственный бюджет получит дополнительно около 8 млн евро, а бюджеты самоуправлений – около 1,2 млн евро в год.

За счет расширения базы налогообложения недвижимого имущества населения налог будут платить около 37 тыс. лиц, их них около 26 тыс. в Вильнюсе. В данный момент налог на недвижимое имущество платят около 3,5 тыс. жителей.

Также предлагаются изменения, связанные с расчетом налога на землю сельхозназначения. Предлагается повысить сокращающий стоимость земли коэффициент с 0,35 до 0,5, однако вопросы льгот и применения тарифов будут решать сами самоуправления. Это может принести бюджетам самоуправлений до 7 млн евро дополнительных доходов.

Министерство также по сути одобрило зарегистрированный депутатами проект изменений подоходного налога, в котором предлагаются более медленное повышение не облагаемого налогами минимума доходов в 2020–2021 годах и более высокий прогрессивный тариф подоходного налога – 32% вместо 27%. Это повысит доходы от сборов этого вида налога на 78 млн евро.